Putin recibirá a Bashar Assad para hablar de reconstrucción siria por la Guerra Civil

El encuentro entre ambos presidentes se realizará este miércoles, fecha que coincide con el aniversario 12 de la Guerra Civil siria, la cual ha matado a casi 500 mil personas.

Por Vladímir Isachenkov

Moscú, 15 de marzo (AP).— El Presidente ruso Vladímir Putin recibirá el miércoles a su homólogo sirio Bashar Assad en el Kremlin para conversaciones sobre la reconstrucción de Siria después de la devastadora Guerra Civil allá.

El vocero oficial ruso Dmitry Peskov informó que los dos líderes hablarán de “la reconstrucción posguerra y la continuación del proceso de paz en todos sus aspectos, con énfasis como absoluta prioridad en la soberanía e integridad territorial de Siria”.

El encuentro del miércoles ocurre en el 12do aniversario de la Guerra Civil siria, que comenzó como un levantamiento y mató a casi 500 mil personas y desplazó a la mitad de la población.

Rusia ha emprendido una campaña militar en Siria desde septiembre de 2015, juntándose con Irán para ayudar a Assad a combatir a grupos rebeldes y retomar el control de la mayor parte del país. Si bien Rusia ahora ha concentrado sus recursos militares en Ucrania, sigue manteniendo una presencia militar en Siria con aviones y tropas. Moscú además ha dado fuerte apoyo político a Assad en Naciones Unidas y ha sido mediador para que su Gobierno restablezca vínculos con potencias regionales.

Antes del sismo del 6 de febrero que mató a unas 50 mil personas en Turquía y Siria, Rusia estaba mediando conversaciones entre los dos países.

Turquía y Siria estaban en bandos opuestos durante la guerra civil y Turquía sigue apoyando a grupos armados que controlan un enclave del noroeste de Siria. En diciembre, Moscú fue anfitrión de un encuentro inesperado entre los ministros de defensa de Turquía y Siria.

Los viceministros de relaciones exteriores de Siria, Turquía y Rusia, junto con un asesor de su homólogo iraní también sostendrán diálogos el miércoles y el jueves en Moscú para discutir “esfuerzos antiterroristas” en Siria.

Al preguntársele si las conversaciones de Putin con Assad podrían llevar a un restablecimiento de las relaciones entre Siria y Turquía, Peskov respondió que “el tema de las relaciones Siria-Turquía sin duda será parte de la agenda”.