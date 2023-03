En el INE nos peleamos por Jacobo y estamos haciendo lo mismo en el INAI: Cravioto

El Senador César Cravioto calificó la decisión del Presidente López Obrador como “prudente”, pues dijo, los nombramientos de Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso no garantizaban que iban a realizar un trabajo institucional ni para impulsar la transformación del país.

Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador “mandó un mensaje” al interior del Senado al vetar los nombramientos de Yadira Alarcón y Rafael Luna como nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), impulsados por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Senador Ricardo Monreal, consideró el Senador César Cravioto, quien comparó lo ocurrido en este órgano autónomo con lo que sucede dentro del Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el legislador cuestionó la decisión de algunos miembros de su bancada de impulsar la candidatura de dos personajes que van en contra de los ideales de la Cuarta Transformación.

“Por eso fue muy importante lo de hoy, es un mensaje que nos debe quedar claro al grupo Parlamentario de Morena. Nos estamos peleando con un señor en el INE, que el Poder Judicial lo regresa a su cargo, o sea, nos estamos peleando por transformar al INE y resulta que otro organismo de esos como el INA votamos por personas que no garantizan absolutamente nada”.

El Presidente López Obrador ha cuestionado la falta de parcialidad dentro del INE y en días recientes ha criticado que Edmundo Jacobo Molina, quien lleva 15 años como Secretario Ejecutivo, haya recurrido a recursos legales para permanecer en su cargo aún contraviniendo la nueva Ley Electoral. Esta miércoles, el mandatario federal vetó dos nombramientos en el INAI que habían sido vistos como un reparto de cuotas entre el panismo y Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena en el Senado.

El convenio otorgaba a la oposición, específicamente al PAN, la candidatura de Yadira Alarcón Márquez, mientras que Rafael Luna Alviso, quien fue director jurídico de la Alcaldía Cuauhtémoc cuando Monreal era Delegado, fue impuesto por el propio Senador Monreal.

Fue el Senador Ricardo Monreal Ávila quien informó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador vetó la elección de Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como nuevos comisionados del INAI. A través de su cuenta de Twitter, el líder Morena en el Senado dio a conocer la noticia e indicó que el Presidente había hecho efectiva su prerrogativa constitucional para expresar objeción en los nombramientos.

“El Secretario de Gobernación, @adan_augusto, me informó que el Presidente de la República, el Lic. Andrés Manuel @lopezobrador_, ha hecho uso de su prerrogativa constitucional para expresar objeción a los nombramientos del @INAImexico. En unos momentos ampliaré la información”, escribió Monreal en su cuenta de Twitter.

Ante esta situación, el Senador Cravioto calificó la decisión del Presidente López Obrador como “prudente”, pues dijo, el nombramiento de Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso no garantizaba que iban a realizar un trabajo institucional ni para impulsar la transformación del país.

“El Presidente de la República es alguien coherente, prudente que sabe que en estos órganos ‘autónomos’ se han empeñado en entorpecer el proceso de transformación, que estos órganos en lugar de hacer su trabajo tienen una agenda paralela y lo que es verdaderamente incoherente es que nosotros aprobemos nombramientos de personas que no nos garantizaban que iban a hacer un trabajo institucional, que iban a hacer un trabajo apegado a la responsabilidad de esa tarea ni mucho menos que iban a hacer un trabajo para favorecer la transformación del país”.

El pasado 1 de marzo, el Senado de la República aprobó los nombramientos de Ana Yadira Alarcón y Rafael Luna Alviso como nuevos integrantes del INAI. Luego de una votación a través de papeletas, dos terceras partes de los 105 senadores eligieron a quienes ocuparían las dos vacantes en el Instituto con base en un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que impulsó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

El convenio otorgaba a la oposición la candidatura de Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, director jurídico de la Alcaldía Cuauhtémoc cuando Monreal, quien lo impuso, era Delegado. Con 78 votos a favor, Yadira Alarcó fue seleccionada como comisionada del INAI, mientras que Luna Alviso, a quien acusaron de haber reprobado los exámenes a los que se le sometió y no tener experiencia en materia de transparencia, reunió 74.

César Cravioto recalcó que el anuncio de esta tarde dejó en claro que el Presidente López Obrador no validará perfiles que no coincidan con los ideales del movimiento que encabeza.

“El Presidente manda un mensaje de que no va a validar, aún cuando se hayan tenido los votos en el Senado, estos perfiles. Segundo, que está atento a lo que está pasando en el Senado”.

Y agregó que también es un mensaje para el grupo parlamentario de Morena en el Senado que ahora deberá analizar a detalle las decisiones y nombramientos que se tomen al interior de la bancada.

“Creo que también es un mensaje al interior del grupo parlamentario de Morena que las cosas se tienen que procesar, y cuando me refiero a procesar, no me refiero a una votación al cuarto para la hora de quién tiene más votos, no, habemos un número importante de Senadores que ya no vamos a aceptar que así se procesen las cosas al interior del grupo parlamentario de Morena”.

