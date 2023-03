Edmundo: 246,292 brutos al mes, ejército de empleados y jefes que ganan más que AMLO

Los consejeros del INE con más protagonismo en los últimos meses, han insistido en el trabajo que realiza la Secretaría Ejecutiva que dirige Edmundo Jacobo Molina. De ella se desprenden seis departamentos pero el funcionario tiene a su disposición jefes de oficina, secretario particular y nueve asesores.

Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).- Edmundo Jacobo Molina dejó por una semana su puesto como Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), en donde tiene un sueldo mensual de 167 mil 935 pesos netos o 246 mil pesos brutos por todas sus prestaciones.

En su oficina lo esperó el equipo cercano con el que trabaja desde hace algunos años y que está conformado por dos funcionarios que perciben un salario mensual mayor al del Presidente de la República.

De acuerdo con el Directorio del INE, en la Secretaría Ejecutiva, Jacobo Molina es el que tiene el sueldo más alto y le siguen el Jefe de la Oficina de la Secretaría Ejecutiva, con uno de 128 mil 813 pesos mensuales; cuenta también con un Secretario Particular que tiene esa misma percepción.

Estos son los funcionarios tienen un sueldo mayor al del Presidente, que es de 120 mil 948 pesos mensuales.

Abajo de estos funcionarios está el Coordinador de Planeación Institucional que gana 96 mil 411 pesos o 136 mil 398 pesos en bruto, y para el trabajo diario del Secretario Ejecutivo también está contemplado el apoyo de nueve asesores de distintos niveles; los de más alto tienen un salario de 92 mil 936 pesos (que en sueldo bruto también supera al del Presidente), 79 mil 788 pesos, 78 mil 490 pesos y 75 mil 251 pesos. Cada uno de esos sueldos, en bruto superan los 104 mil pesos.

Esas prestaciones que elevan los sueldos de los funcionarios del INE son la prima vacacional, quinquenal, aguinaldo, gastos funerarios, seguro de vida, seguro colectivo de retiro, seguro de separación individualizado y seguro de gastos médicos mayores.

De acuerdo con el Directorio del INE son 35 personas las que trabajan en esta área de la que se desprende la Dirección del Secretariado y la Dirección Jurídica, así como cuatro unidades técnicas de servicios de informática, transparencia, vinculación con los Organismos Públicos Locales y la unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.

Luego de una breve ausencia de la Secretaría Ejecutiva, Edmundo Jacobo comentó en entrevista con distintos medios que las facultades que esta ala del INE ha tenido van a continuar como están hasta el próximo mes de agosto cuando entrará en vigor la nueva estructura planteada en el conocido “Plan B” y se establezcan las nuevas atribuciones que hasta el momento, dijo, son confusas.

La Secretaría Ejecutiva del INE hasta el momento tiene tareas como la de representar legalmente al Instituto, coordinar las juntas locales y distritales, suscribe convenios con autoridades electorales de los estados y nombra a los integrantes de las juntas locales.

El Secretario Ejecutivo es considerado un Secretario del Consejo Electoral con voz pero sin voto.

Jacobo Molina se desempeña como Secretario Ejecutivo del INE desde junio de 2008, es decir desde que este organismo era el Instituto Federal Electoral (IFE). En este puesto estará hasta 2026, luego de que —impulsado por Lorenzo Córdova— fuera reelecto en febrero de 2020 para otros seis años más, un acto que fue denunciado en su momento por el Consejero Roberto Ruiz Saldaña, quien cuestionó que la reelección se haya dado dos meses antes de que el Secretario finalizara su cargo.

Uno de los argumentos que expuso el Consejero Presidente Lorenzo para mantener a Jacobo Molina hasta 2026 fue, según informó el INE en un comunicado, “superar dos grandes desafíos que requieren de un conocimiento detallado sobre el funcionamiento de la institución y de un incuestionable compromiso con la legalidad”: el proceso electoral de 2021, “y, el otro es más de tipo administrativo, para encontrar el punto de equilibrio entre esos preparativos y el déficit financiero inédito e inaudito con el que hemos iniciado este año fiscal”, abundó Córdova.

Los mismos argumentos fueron expuestos por el Partido Acción Nacional (PAN) que reconoció a Edmundo Jacobo Molina.

La decisión fue impugnada días después, el 18 de febrero de 2020, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por un grupo de 250 ciudadanos, que fue vinculado a Morena, precisamente por el tiempo que sumará Jacobo Molina en el INE. Para inicios de marzo de ese año, por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral desechó la impugnación al determinar que los promoventes no demostraron que la decisión haya afectado sus derechos político-electorales.

LOS CERCANOS A JACOBO

Dentro de la Secretaría Ejecutiva del INE los que mejor sueldo reciben son el Jefe de la Oficina, que es Marco Antonio Zavala Arredondo, que gana 128 mil 813 pesos mensuales. Él llegó al INE en 2019 luego de trabajar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en donde fue Coordinador General de Asesores de la Presidencia de 2017 al 2019 con la Magistrada Janine Otálora Malassis y quien fue la encargada de presentar un proyecto en el que propuso que el Tribunal Electoral determine la no aplicación del Artículo que ordena el despido de Edmundo Jacobo Molina, esto día después de que dejara el cargo.

Le sigue el Secretario Particular de Edmundo, que es Jesús López Galindo. Él tiene un sueldo de 128 mil 813 pesos mensuales. No es la primera vez que ocupa una plaza de Secretario Particular: llegó a la oficina de Jacobo en 2008 y antes estuvo como Asesor de la Secretaría de Gobernación con Juan Camilo Mouriño; de 2004 a 2006 fue Consultor Externo de Comunicación Social de la Presidencia de México, esto en el Gobierno de Vicente Fox Quesada y de 1996 a 2003, fue Secretario Particular del Consejero Presidente del IFE, José Woldenberg Karakowsky.

En sueldo le sigue Carlos Agustín Morales Muñoz, quien es Coordinador de Planeación Institucional y ha hecho carrera en el INE desde 2014, ya que ha ocupado puestos como líder de proyecto, asesor y subdirector de administración.

También está Silvia Lucía González Ruiz, quien es la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva, quien trabajó en el IFE-INE de 2001 al 2015 y luego de 2015 a 2016 en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para luego regresar al Instituto.

Por último está el asesor A del Secretario Ejecutivo, Agustín Pável Álvila García, quien también ha trabajado en el Tribunal Electoral desde febrero de 2008 hasta enero de 2019.

Daniela Barragán https://www.sinembargo.mx/author/danielabarragan Es periodista por la UNAM, con especialidad en política por la Carlos Septién. Los últimos años los ha dedicado al periodismo de datos, con énfasis en temas de pobreza, desigualdad, transparencia y género.