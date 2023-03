Edmundo Jacobo: Mi mandato es hasta el 2026; Plan B quitará facultades a Secretaría

Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).– Luego de regresar a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina concedió sus primeras entrevistas en donde negó ser “El Porfirito”, como lo llama el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y habló de sus nuevas responsabilidades ya con el Plan B electoral.

En entrevista con el diario Milenio, Edmundo Jacobo insistió en que no impugnó o se amparó para quedarse en el cargo, sino para obligar que se respetara el Estado de Derecho.

También habló sobre su permanencia de 15 años en su cargo y las críticas desde Palacio Nacional al llamarlo “El Porfirito”. “Creo que el Presidente está mal enterado. Hubiera sido para mí un honor haber trabajado con el doctor José Woldenberg en aquel IFE de la transición, pero no, yo llegué al Instituto Federal Electoral a invitación del doctor Leonardo Valdés, el 5 de junio de 2008. Mi mandato podrá ir sólo hasta el 2026, ni un año más, ni un mes más, ni un día más porque la norma es muy clara”, aseguró.

En otra entrevista para el diario Reforma, Edmundo Jacobo reconoció que con la nueva reforma electoral, la Secretaría Ejecutiva del INE pierde una veintena de atribuciones y se le imponen candados y obligaciones.

Entre las modificaciones que tiene la Secretaría Ejecutiva en el Plan B están que ya no será un órgano central, ahora será un órgano auxiliar del Consejo; además de que el Secretario Ejecutivo durará seis años en el cargo, pero su reelección será por tres años, no por seis.

“A mí no me queda claro eso de órgano auxiliar del Consejo General, en la anterior ley sí tenía con toda claridad cuáles eran las funciones del secretario. Hay algunas otras facultades que el Plan B no puede echar abajo porque están definidas en la Constitución, como es ser representante legal de la institución”, dijo a Reforma.