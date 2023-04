Expiloto de Ferrari duda de Checo Pérez: “Nadie puede batir a Max Verstappen”

AS MÉXICO

Gerhard Berger desea ver una lucha entre Pérez y Verstappen por el título del 2023, sin embargo, no ve al mexicano poniéndole las cosas complicadas.

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 15 de abril (AS México).– La Fórmula 1 arrancó calientita con el ambiente que se respira en Red Bull. Sergio Pérez ha dejado en claro que luchará por el mundial de pilotos aprovechando que actualmente son el mejor equipo de la parrilla. Dicha postura incomoda a Max Verstappen, quien busca su tercer corona en la categoría, pero no desea haya una lucha interna. Tras tres carreras celebradas el neerlandés lidera el campeonato por 15 puntos y ha manifestado que no regalará nada.

De momento Pérez y Verstappen parecen ser los únicos pilotos con reales oportunidades de luchar por el campeonato, dada la superioridad de Red Bull. Ante ello, Gerhard Berger, expiloto de Ferrari, manifestó su deseo de ver una lucha entre los pilotos de los ‘Toros Rojos’, sin embargo, no cree que “Checo” pueda aguantar el ritmo de su coequipero.

“Sería deseable para los aficionados que Sergio Pérez y Max Verstappen pudieran establecer un duelo como el de Ayrton Senna contra Alain Prost. Pero lo dudo, Max es demasiado fuerte”, dijo para Kronen Zeitung.

Inclusive el expiloto asegura que si “Checo” y Max comparten la primera filia de partida como sucedió en Bahréin, el mexicano perderá el duelo contra Verstappen. “Si los dos vuelven a estar en primera fila, se verá diferente. Nadie puede batir a Max” dijo.

¿CUÁNDO VUELVE LA FÓRMULA 1?

La Fórmula 1 ha tenido un parón de tres semanas debido a la cancelación del Gran Premio de China. De esta manera el serial volverá a la actividad del 28 al 30 de abril con el Gran Premio de Azerbaiyán.

