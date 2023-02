F1: Dejaré de dar apoyo si no recibo ayuda, advierte “Checo” Pérez a Redbull

Luego del incidente en el Gran Premio de Brasil del año pasado, en que Verstappen se negó a ayudar a “Checo” Pérez, el piloto mexicano lanzó una advertencia clara para su escudería previo al arranque de la temporada de este 2023.

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 28 de febrero (ASMéxico).- La relación entre Sergio Pérez y Max Verstappen quedó fracturada tras lo sucedido en el Gran Premio de Brasil del 2022. Con el título de pilotos ya definido para Verstappen, “Checo” solicitó el apoyo de su coequipero en Sao Paulo; sin embargo, este se negó en darle la posición al asegurar que tenía sus motivos. Dichas declaraciones detonaron la bomba en Red Bull y para este 2023, Pérez advirtió que si no recibe la ayuda cuando lo requiere, él lo dejará de hacer.

En entrevista para Fox Sports, “Checo” habló sobre cómo marcha su relación con Verstappen. “Siempre es importante trabajar en equipo. Si veo que no recibo el apoyo cuando lo necesito, yo tampoco lo daré, pero no espera nada de eso”.

“[Sobre su relación con Max] creo que ya lo hemos hablado y tenemos una relación transparente. Al final es importante dejar todo esto atrás porque tenemos que trabajar como equipo” señaló Pérez.

Great to be back! Cant wait to hit the track 💪 #bahraintesting #f1 Feliz de estar de regreso. ¡Con muchas ganas de estar ya en la pista! pic.twitter.com/WfM4gRyOQq — Sergio Pérez (@SChecoPerez) February 23, 2023

Y es que a pesar de que Red Bull se mostró como el equipo a vencer en la pretemporada, ‘Checo’ considera que la batalla por el campeonato estará sumamente disputada con Mercedes y Ferrari metidos en la conversación. “Va a ser una temporada muy intensa, con seis autos peleando el campeonato, entonces va ser muy importante trabajar como equipo” aseguró Sergio.

Respecto a lo que espera este 2023, ‘Checo’ se mostró optimista con los cambios en el reglamento que existieron para la temporada y considera que puede rendir a un nivel más alto por el tema de las llantas.

“Normalmente, mi arma más fuerte es cuidar los neumáticos traseros, eso el año pasado me perjudicó mucho porque los cuidaba mucho de atrás y entonces incrementaba el subviraje. Este año creo que hacer los neumáticos traseros peores creo que es algo que me puede beneficiar” puntualizó.

2023: UN AÑO CRUCUAL PARA LA CARRERA DE “CHECO”

Actualmente, Sergio Pérez tiene contrato con Red Bull hasta 2024 pero el tapatío ya piensa más allá al dejar la puerta abierta de un posible retiro después de su etapa con los austríacos. “Sin duda este año va a determinar muchas cosas, qué tan bueno sea, qué tantas ganas tenga de continuar en el deporte, sin duda que es un año crucial en mi carrera”

“Si no tienes el 100 por ciento de ganas de levantarte, de todos los días entrenar, cuidar lo que comes todo el año, todo lo que tienes que darle al deporte, si no tienes esa energía al 100 por ciento, yo no me veo estando aquí a un 90″ finalizó

