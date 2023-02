VIDEO: “Checo” Pérez se sube a los Go Karts con Jimmy Fallon tras presentar el RB19

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 4 de febrero (ASMéxico).- Sergio Pérez protagonizó una emocionante carrera de Go Karts en el programa “The Tonight Show” de Jimmy Fallon en la que el mexicano perdió a pocos metros de la línea del meta ante el famoso presentador de Estados Unidos. Tras la presentación del livery del RB19, “Checo” y Red Bull fueron invitados al talkshow.

Luego de la develación del RB19, que se llevó a cabo este viernes por la mañana, más tarde “Checo” Pérez estuvo en el programa de Fallon al ser uno de los invitados. Ambos protagonizaron un muy buen rueda a rueda en una pista de Go Kars en una carrera emocionante.

Jimmy Fallon, recibió una pequeña inducción a los Go Karts por parte de Jim Farley, CEO de Ford, para después retar al piloto mexicano. Por su parte, Christian Horner, Director de Red Bull, fungió como el director de la carrera que fue transmitida en el programa.

Desde un inicio el duelo tuvo un toque de emoción con un careo. Después ambos pisaron a fondo y fue un divertido rueda a rueda pues se fueron alternando el primero y segundo lugar, hasta que a escasos metros de la meta Jimmy Fallon aprovechó el exterior de la curva para llevarse la bandera de cuadros.

Jimmy and @jimfarley98 go head-to-head against Formula 1 driver @SChecoPerez in an epic go-kart race in partnership with @Ford! #FallonTonight pic.twitter.com/Qji2qc85Vn

— The Tonight Show (@FallonTonight) February 4, 2023