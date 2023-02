F1: Red Bull presenta su nuevo auto RB19, el cual usarán Verstappen y “Checo” Pérez

Ciudad de México, 3 de febrero (ASMéxico).- El campeón se presenta: Red Bull mostró por primera vez el RB19 este viernes en un evento por todo lo alto celebrado en Nueva York.

¿Qué le pareció a Verstappen? “Es la primera vez que lo veo…”. No es verdad. “No puedo entrar en detalles, pero siempre intentamos mejorarlo”, añadió. A su lado estaba Checo Pérez, “confiado ante una temporada muy larga”, y Daniel Ricciardo, suplente estrella e hijo pródigo. También Christian Horner, jefe del equipo a batir en el Mundial de Fórmula 1.

A la vista, el monoplaza nuevo es… el RB18 del año pasado: pontones con caída afilados y estrechados. Recordaba tanto al coche de Abu Dhabi que las fotografías confirmaron la evidencia: lo único nuevo es la decoración, y tampoco cambia mucho la clásica librea del equipo energético. Tampoco es de extrañar: ni Red Bull necesita enseñar todo su potencial un 3 de febrero, con los rivales mirando; ni hubiera sido posible fabricar el coche de verdad y enviarlo a Manhattan a estas alturas del año. La fecha de estreno oficial es del 23 al 25 de febrero en los test de Sakhir, una semana antes del GP de Bahréin (5 de marzo). Aunque no se descarta el clásico ‘shakedown’ previo.

El punto fuerte del coche, en cualquier caso, no es de fibra de carbono, sino carne y hueso: Verstappen defiende su segundo título consecutivo (2021 y 2022) después de completar una temporada dominante el año pasado con el récord de 15 victorias. Se aprovechó de un Ferrari irregular y un Mercedes desaparecido en combate, pero el neerlandés de 25 años marcó la diferencia en la pista y alcanzó una ventaja en la tabla de casi 150 puntos. Su actual contrato (de unos 50 millones de euros al año) le vincula con Red Bull hasta 2028 y no parece el típico piloto que quiera mantenerse en la F1 sin fecha de fin.

Meet the #RB19 🤘 Our car for the 2023 #F1 season 💪 pic.twitter.com/ilCfMQMxW4

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 3, 2023