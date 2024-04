AMLO anuncia su último recorrido por todo el país; iniciará después de las elecciones

El Presidente ha dicho en distintas ocasiones que se retirará de la vida pública cuando culmine su mandato, y que será una jubilación total, pues no acudirá a ningún acto público ni publicará en redes sociales.

Ciudad de México, 15 de abril (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes su última gira en territorio nacional como mandatario mexicano, la cual se llevará a cabo después de las elecciones del próximo 2 de junio por todas las entidades federativas.

Desde Palacio Nacional, López Obrador dijo que es una gira para despedirse de la gente que lo ha apoyado, ya que después de su periodo presidencial, dentro de cinco meses, se retirará de la vida pública.

“Es posible que hagamos actos en plazas porque ya estoy terminando, me faltan cinco meses. Después del día 2 [de junio], voy a recorrer todo el país. No voy a poder recorrer todas las regiones, pero cuando menos sí voy a estar en todos los estados antes de entregar la banda presidencial”, reveló.

“Para despedirme, y sobretodo, dar gracias a la gente. Agradecer a la gente por su apoyo, por su respaldo porque siempre hemos contado con su acompañamiento. Yo ya me retiro, me jubilo. […] Pasando las elecciones, pues, ya nos vamos a soltar el pelo, porque si quiero que nos reunamos con mucha gente, ver a quienes han sido pues los precursores de este movimiento, los que todavía no se nos han adelantado, quiero verlos”, agregó.

Asimismo, López Obrador reiteró que no participará en ningún evento político, ni asistirá a foros o conferencia, y que tampoco tendrá redes sociales.

“Yo no voy a participar en cualquier actividad política, no voy a asistir a ningún foro, a ninguna conferencia. No voy a tener red social, es decir, no voy a escribir ningún mensaje. Tampoco voy a poder recibir a compañeras, compañeros ciudadanos, porque si no me convierto en lo que no quiero. No deseo ser líder moral, ni hombre fuerte, mucho menos cacique”, recalcó.

AMLO (@lopezobrador_) anuncia su gira de despedida después del 2 de junio y para agradecer a la gente por su apoyo. pic.twitter.com/ruRH0rpcsv — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) April 15, 2024

López Obrador ha dicho en reiteradas ocasiones que después de su sexenio se retirará de la política, y que no aceptará invitaciones a eventos o conferencias, y que borrará sus redes sociales, y se dedicará a leer y escribir en su rancho en Palenque, Chiapas.

El Presidente se convertirá en el primer mandatario mexicano en concluir su sexenio el 30 de septiembre de 2024 y no el 1 de diciembre, como sucedía desde 1917. Deberá entregar la banda presidencial el 1 de octubre del mismo año a quien gane las elecciones del 2 de junio próximo.

POR QUÉ EL SEXENIO DE AMLO TERMINARÁ ANTES?

A partir de 2024, el cambio de Gobierno se realizará cada 1 de octubre, luego de que el 10 de febrero de 2014, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se aprobó la reforma constitucional en materia política-electoral que incluyó cambios en la fecha de inicio del sexenio.

“El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en él seis años”, se lee en el Artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La reforma, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2018, hará que el sexenio de López Obrador dure únicamente cinco años con 10 meses, el periodo más corto de los sexenios desde la reforma constitucional de 1928, impulsada por Lázaro Cárdenas. Los presidentes posteriores a él, sí cumplirán los seis años.