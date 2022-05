¿Abdala para niños mexicanos? Médicos exigen pruebas que descarten efectos adversos

Especialistas consultados por SinEmbargo coinciden en que las dudas que existen en torno a la vacuna cubana Abdala se deben a la falta de información que hay sobre los resultados de la misma, así como la carencias de estudios realizados por organizaciones competentes que aprueben su uso.

Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).- En febrero de 2021, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en la Secretaría de Salud federal, anunció la aprobación de la vacuna rusa Sputnik V para su uso de emergencia en México ante la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. La noticia generó criticas de la comunidad científica y médica en México debido a que Rusia había comenzado su aplicación y distribución a otros países sin haber publicado los estudios sobre sus efectos y su efectividad.

A poco más de un año de esa polémica, el Gobierno mexicano vuelve a estar en la mira luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara la compra y aplicación en niños y niñas de la vacuna cubana Abdala que, igual que la Sputnik V, no tiene el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni tampoco la aprobación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para su uso en menores.

A pesar de que en diciembre de 2021 la Cofepris aprobó el fármaco cubano para su uso de emergencia como un inoculante contra la COVID-19, la realidad es que Abdala solo ha sido probada en mayores de edad y no así en niños (se espera que sean los menores de 5 a 12 años a quienes se les aplique este fármaco), motivo por el cual el organismo para la protección contra riesgos sanitarios será quien tenga la última palabra.

“Todas las vacunas tienen un riesgo real, sin embargo ésta ya fue probada por el centro de investigación genética y biotecnología de Cuba, no conocemos los resultados pero si los conoce Cofepris debería decirlo”, aseguró Hector L. Frisbie, médico cirujano y especialista en salud pública.

En tanto, el doctor Jorge Ismael Castañeda Sánchez, coordinador del Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud de Ll Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), expuso que, a pesar de las buenas referencias que pueda dar Cuba sobre su vacuna, es necesario que compartan los estudios que demuestren que es seguro su uso en menores.

“Ellos argumentan que tienen una buena eficacia y además es una vacuna segura, segura significa que no tiene efectos adversos importantes después de la aplicación en adultos como en menores. En México esta vacuna está autorizada para su uso desde diciembre de 2021, solamente está autorizada para mayores de edad, para menores aún no existe una autorización y pues lo que está esperando la comunidad científica son los estudios que demuestren que en población menor de edad, que es donde se pretenden aplicar, pues no existan repercusiones en cuestiones de salud”, explicó Castañeda Sánchez.

LA POLÉMICA CON ABDALA

El pasado 9 de mayo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Gobierno de México y Cuba acordaron la adquisición de vacunas Abdala contra la COVID-19 para niños de dos años en adelante y la contratación de 500 médicos.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador destacó que las vacunas anticovid que el Gobierno de México comprará a Cuba han dado buenos resultados en el país. “También vamos a adquirir una vacuna que ellos están produciendo para niños muy pequeños que les ha dado muy buen resultado”, dijo el Jefe del Ejecutivo federal.

El Presidente no dio fecha ni más detalles sobre la vacuna contra el coronavirus que será adquirida, pero señaló que la compra se hará de la misma forma que se hace con Pfizer.

El Gobierno de López Obrador ha sido duramente cuestionado por no haber inmunizado a niños menores de 12 años. A estas criticas se suma ahora la decisión de aplicar un fármaco, que hasta el momento no cuenta con una certificación internacional para su uso en infantes.

“Un producto farmacéutico debe de cumplir con cierta reglamentación, además de que los estudios de Fase III sobre todo y particularmente en niños deben de ser documentos públicos que la comunidad científica y médica pueda avalar que esos resultados que se están publicando y donde están diciendo que no va a haber repercusiones pues obviamente son ciertos. Esto dejaría más tranquila a la comunidad médica, seguramente si estos fueran visibles para todos, pues ya se hubiera dicho que es una buena estrategia y un buen producto farmacéutico porque se tiene la evidencia en las manos”, dijo el Coordinador del Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM.

El mismo día en que López Obrador anunció la compra de la vacuna Abdala, también dio a conocer la decisión de contratar más de 500 médicos cubanos, para que ayuden a combatir el déficit de especialistas en México, en específico para cubrir áreas de la montaña de Guerrero.

“Por eso se toma esta decisión de contratar a más de 500 médicos que van a estar ya trabajando, para que se cumpla el propósito que hemos hecho de garantizar el derecho a la salud, atención médica, medicina, estudios y análisis clínicos gratuitos para los que no tienen seguridad social”, explicó.

El pasado 8 de mayo, el Presidente López Obrador visitó Cuba como parte de una gira de trabajo. Durante su estancia en la isla caribeña, el mandatario mexicano y su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, firmaron dos acuerdos para fortalecer las relaciones en materia sanitaria y, especialmente, en el enfrentamiento de la COVID-19.

El acuerdo fue criticado por personajes de la oposición en México quienes aseguraron que la decisión de comprar y aplicar el fármaco cubano Abdala a niños se debe más a una cuestión política que a un tema de salud pública.

“Yo creo que el tema político y económico tienen mucho que ver en este asunto de las políticas públicas en asuntos de salud, al parecer fue una estrategia del Gobierno federal aprovechando que estaba de gira en ese país y con estas cuestiones de estrechar lazos. Hay otras vacunas y otros proveedores que sí tienen estudios, donde efectivamente las vacunas de otros proveedores funcionan, son eficaces y no tienen efectos adversos en niños”, dijo el doctor Jorge Ismael Castañeda Sánchez.

El 10 de mayo, dos días después de haber visitado Cuba, el Presidente López Obrador aseguró que no acudirá a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos si se excluye a algún país en ese encuentro.

Desde Palacio Nacional, López Obrador reconoció que se trata de una protesta y destacó que es momento de unidad, no de exclusión:

En conferencia de prensa, López Obrador aseguró que su Gobierno busca la unidad de toda América, por lo que no debe de haber confrontación. “Que aún con las diferencias tenemos que dialogar y hermanarnos todos los americanos”.

Cuestionado sobre si existe la posibilidad de que no asista a la Cumbre de las Américas en caso de que se niegue la participación de los países centroamericanos como Cuba, dijo:

“Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo. Me representaría el Canciller Marcelo Ebrard”.

Finalmente, tanto el Dr. Héctor L. Frisbie y Jorge Ismael Castañeda Sánchez coincidieron en que las autoridades mexicanas tenían entre sus manos la posibilidad de elegir una vacuna probada en menores como la china Sinovac.

“Sinovac probablemente sea la vacuna más utilizada en menores de edad a nivel mundial, se ha utilizado desde septiembre de 2021 en China y Chile con muy buenos resultados. No sé porqué decidieron adquirir Abdala, eso se lo tendremos que preguntar a la gente encargada de adquirir las vacunas”.

LO QUE HAY QUE SABER DE ABDALA

En noviembre de 2020, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba puso en marcha un ensayo de una vacuna, Abdala, contra el coronavirus. El nombre proviene de un poema del poeta decimonónico José Martí. De acuerdo con The New York Times, la vacuna Abdala consiste en una parte de la proteína de pico del coronavirus llamada “dominio de unión al receptor” y se administra en tres dosis.

“Esta vacuna está hecha a baso de subunidades protéicas b, se requieren varias dosis: el día uno, el día 14 y el día 28, y ellos inicialmente dijeron que tenía una eficacia del 100 por ciento con una prevención de enfermedad grave del 100 por ciento y una prevención de riesgo de hospitalización del 100 por ciento”, detalló el doctor Héctor L. Frisbie.

Mientras que el doctor Jorge Ismael Castañeda Sánchez planteó: “La preocupación básicamente de la comunidad médica es que no existen estudios suficientemente robustos para demostrar que cuando se les aplique esta vacuna a los niños no va a tener repercusiones y eso es algo básico cuando estamos hablando de fármacos nuevos que se van a aplicar a la población, independientemente de la marca comercial, del país de origen, etcétera. Esto no es un tema de Cuba exclusivamente”, afirmó el doctor Jorge Ismael Castañeda Sánchez.

El 1 de febrero de 2021, el Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba (BioCubaFarma) anunció el inicio de un ensayo de Fase 2. El 18 de marzo se lanzó un ensayo de Fase 3 con hasta 48 mil participantes. El 12 de mayo, mientras el ensayo de Fase 3 aún estaba en marcha, el Gobierno cubano comenzó a implementar Abdala en una campaña de vacunación masiva, con la esperanza de controlar un aumento repentino de casos. Venezuela comenzó a usar la vacuna a finales de junio.

El 21 de junio de 2021, funcionarios cubanos informaron que Abdala tenía una eficacia del 92.28 por ciento. En un estudio de seguimiento publicado en abril de 2022, investigadores cubanos estimaron que la vacuna Abdala tiene una efectividad de alrededor del 94 por ciento contra enfermedades graves y la muerte, según el mismo diario estadounidense.

El Gobierno cubano otorgó la autorización de uso de emergencia de la vacuna el 9 de julio de 2021. En septiembre, Cuba acordó vender 10 millones de dosis de Abdala a Vietnam, que otorgó la autorización de emergencia de la vacuna. “Mientras tanto, en Venezuela, la Academia Nacional de Medicina expresó su preocupación por la falta de investigaciones científicas publicadas sobre la seguridad y eficacia de Abdala”, dice The New York Times.

Investigadores cubanos anunciaron el 25 de enero de 2022 que la dosificación de individuos con Abdala y Soberana 1 podría generar una respuesta inmune contra la variante Ómicron. Los investigadores dijeron en abril de 2022 que usarán Abdala y Soberana 2 en un nuevo ensayo en bebés.

