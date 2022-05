California, Milwaukee, Chicago… Tiroteos dejan varios muertos y heridos en todo EU

LAGUNA WOODS, California, EU (AP) — Una persona murió y otras cuatro resultaron heridas de gravedad en un tiroteo este domingo en una iglesia del sur de California, indicaron las autoridades.

La balacera ocurrió en la iglesia presbiteriana Ginebra de la ciudad de Laguna Woods, señaló en Twitter el departamento policial del condado Orange. Los agentes detuvieron a una persona y recuperaron un arma, agregó. Una quinta persona tiene heridas menores, señalaron funcionarios. Todas las víctimas son adultos.

Laguna Woods es una ciudad de unas 16 mil personas ubicada a 81 kilómetros (50 millas) al sureste del centro de Los Ángeles. Muchos de los residentes viven en Laguna Woods Village, una amplia comunidad para personas de 55 años en adelante que se remonta a la década de 1960.

Dispatch received call of a shooting inside Geneva Presbyterian Church at 1:26pm. Four victims have been critically wounded , one with minor injuries. All victims are adults and are enroute to the hospital. One victim is deceased at the scene.

