Tiroteo en un supermercado en Buffalo, estado de Nueva York, deja al menos 10 muertos

Por Carolyn Thompson, Michael Balsamo y Dave Collins

BUFFALO, Nueva York, EE.UU. (AP) — Al menos 10 personas murieron en un tiroteo registrado la tarde del sábado en un supermercado en Buffalo, Nueva York, indicaron dos funcionarios a The Associated Press.

La policía de Buffalo había señalado poco antes que el presunto agresor había sido detenido.

Los dos agentes no tienen permitido hablar públicamente sobre el incidente y por ello solicitaron mantenerse en el anonimato.

BREAKING: BPD on scene of a mass shooting at the Tops in the 1200 block of Jefferson Avenue. Police say multiple people have been struck by gunfire. The shooter is in custody. Motorists and residents are urged to avoid the area.

— Buffalo Police Dept (@BPDAlerts) May 14, 2022