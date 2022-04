Dos menores mueren en tiroteo y 9 más son heridos durante fiesta en Pittsburgh, EU

PITTSBURGH, Pensilvania, EU, 17 de abril (AP).— Dos menores de edad murieron y al menos nueve personas más resultaron heridas tras una balacera durante una fiesta en Pittsburgh el domingo en la madrugada, informó la policía.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 00:30 horas durante una fiesta en una propiedad que se arrendaba para estancias cortas en la que había más de 200 personas, muchas de ellas menores de edad, en el norte de la ciudad, precisó la policía de Pittsburgh en una nota de prensa.

Por lo menos 11 personas fueron atendidas por heridas de bala y dos varones baleados murieron en el hospital, agregó la policía.

Otras resultaron heridas al intentar huir, y al menos dos personas sufrieron fracturas al saltar por las ventanas del inmueble, dijeron las autoridades. Los gentes que llegaron al lugar informaron haber escuchado disparos en la zona y vieron a varios jóvenes huyendo a pie y en vehículos, añadió la policía.

Police are investigating a fatal shooting that occurred overnight in the 3100 block of McClure Avenue.

An adult male was taken to the hospital by private means, where he later died. Violent Crime Unit detectives are investigating.

More here ➡️ https://t.co/1fkGUsjUjD pic.twitter.com/EIplyRjK2D

— Pittsburgh Police (@PghPolice) April 16, 2022