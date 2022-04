EU: Tiroteo en centro comercial de Carolina del Sur deja 12 heridos; hay 3 detenidos

Por Michelle Liu

COLUMBIA, Carolina de Sur, EU (AP) — Diez personas fueron heridas de bala y otras dos resultaron lesionadas en un tiroteo el sábado en un centro comercial de la capital de Carolina del Sur, en un ataque que las autoridades creen que no fue al azar.

El jefe de la policía de Columbia, W.H. “Skip” Holbrook, informó que tres personas que tenían armas de fuego han sido detenidas con relación al tiroteo del sábado por la tarde en el Columbiana Centre. Dijo que al menos una de esas tres personas disparó un arma.

Update: We have confirmed that people have been injured during the incident — they are receiving medical attention. The extent of injuries unknown at this time. #ColumbiaPDSC officers have been evacuating the mall and getting people to safety.

— Columbia Police Dept (@ColumbiaPDSC) April 16, 2022