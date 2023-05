La Fiscalía va contra 4 exfuncionarios por comprar sistema de espionaje en 460 mdp

Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que investiga a cuatro exfuncionarios del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto por la contra contratación del software espía conocido como “Pegasus“, y al mismo tiempo descartó que la actual administración “no lo tiene”.

“La Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), de la FGR ha integrado una carpeta de investigación por la contratación y adquisición del sistema Pegasus, para la entonces Procuraduría General de la República, todo ello en el año de 2014”, indicó en un comunicado la dependencia.

La contratación, de acuerdo con la institución dirigida por Alejandro Gertz Manero, fue hecha por Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal; Judith Aracely “G”, exoficial mayor; Vidal “D”, extitular de la Policía Federal Ministerial; y Rigoberto “G”, exdirector de Información sobre Actividades Delictivas, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

