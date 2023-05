Un dólar débil potencia a la moneda mexicana: toca su mejor nivel desde mayo de 2016

Al inicio de la jornada, la moneda nacional cotizaba en 17.52 unidades, con una apreciación del 0.31 por ciento frente al precio de referencia del viernes.

Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).– El peso mexicano alcanzó nuevos mínimos en su cotización frente al dólar durante la jornada de este lunes al llegar a las 17.43 unidades, un nivel no visto desde el 3 de mayo de 2016. Al cierre de la sesión de este día la moneda mexicana terminó en 17.53 pesos por dólar.

La apreciación de hoy responde en gran medida a las especulaciones sobre las negociaciones sobre la ampliación del límite de endeudamiento soberano en Estados Unidos y la respuesta de la Reserva Federal (Fed) en su próxima decisión de política monetaria.

Al considerar este nivel mínimo, la divisa mexicana ya acumula una ganancia superior al 11.2 por ciento en lo que va del 2023.

De acuerdo con las previsiones, hay tres factores que han ocasionado el avance del peso frente al dólar:

-Flujos de dólares que llegan a México, principalmente por exportaciones, remesas e inversión extranjera directa.

-Política Monetaria restrictiva del Banco de México, la cual mantiene un diferencial de 600 puntos base respecto a Estados Unidos.

FIX determinado el 15/05/2023 (Pesos por dólar), valor: 17.5380 https://t.co/sRCi6ne6aY — Banco de México (@Banxico) May 15, 2023

-Preferencia por invertir en divisas diferentes al dólar, en la cual el peso es atractivo por ser la más líquida de Latinoamérica y no presentar riesgos macroeconómicos en el corto plazo.

Al inicio de la jornada, la moneda nacional cotizaba en 17.52 unidades, con una apreciación del 0.31 por ciento frente al precio de referencia del viernes.

Se presume que poco antes del arranque llegó a avanzar a 17.50 por dólar, su mejor nivel desde julio de 2017.

¿SEGUIRÁ PISANDO FUERTE?

La puerta que ha abierto el dólar al peso podría ensancharse aún más en los próximos días tras la siguiente reunión del Banco de México (Banxico), del 18 de mayo.

El jueves, el instituto central anunciará su política monetaria. Tanto el mercado como el consenso de analistas esperan que las autoridades mantengan sin cambios la tasa de interés, lo que podría confirmar el fin del ciclo alcista actual en una tasa terminal de 11.25 por ciento.

Los inversionistas estarán atentos a las señales, tanto en la guía a futuro como en el comunicado de Banxico, sobre la duración de la política monetaria restrictiva y el momento en que inicien los recortes a las tasas.

“La divisa mexicana asimilará el tono del comunicado de Banxico. Con nuestra expectativa para las tasas, el diferencial con el Fed se mantendrá en 600 puntos base siendo un carry atractivo contra sus pares emergentes”, dijeron los analistas de Grupo Financiero Banorte (BMV:GFNORTEO).

Los analistas de Banorte sostienen que una corrección en los recortes que descuenta el mercado en segundo semestre del 2023, sería un soporte adicional para el peso ante el dólar.

“En este sentido podríamos ver una extensión de las ganancias, incluso podría perforar el piso de 17.50 conforme la volatilidad sigue relativamente contenida. Esperamos un rango de operación entre 17.30 a 17.90”, comentaron.

En tanto se confirma el próximo anuncio de política monetaria en México, la analista de Banco Base destacó que, desde el punto de vista técnico, el siguiente nivel a observar en la moneda mexicana es 17.05 pesos, el cual significaría el mínimo visto en el 2016.

-Con información de Investing