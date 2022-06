FOTO de Transformers: Rise of the Beasts revela el aspecto de Optimus Prime

A simple vista, el diseño de Bumblebee no parece mostrar ningún cambio y su aspecto resulta perfectamente reconocible para los seguidores de la franquicia.

Madrid, 15 de junio (Europa Press).- Los poderosos Autobots y los temibles Decépticons volverán a cruzar sus caminos en Transformers: Rise of the Beasts (Transformers: El Despertar de las bestias). Y a pesar de que la novena entrega de la franquicia no llegará a los cines hasta dentro de un año, en junio de 2023, una nueva filtración ha revelado el aspecto que lucirán Optimus Prime y Bumblebee.

Ha sido la web AllSpark.com la que ha publicado un arte conceptual del filme que trasladará a la gran pantalla la icónica serie de los 90 Beast Wars, muestra el actualizado diseño con el que aparecerán Optimus Primal, la versión Maximal de Optimus Prime, así como de Bumblebee.

En la imagen publicada por el medio y que ha sido replicada por múltiples cuentas en redes sociales, puede verse que el aspecto con el que el legendario líder de los Autobots aparecerá en la película es casi una fiel reproducción de su homólogo en la serie de animación. Y no solo en lo que a su aspecto de imponente primate se refiere, sino en los detalles, puesto que además de emplear una tonalidad de colores prácticamente idéntica, también incluye los icónicos cañones del personaje en los brazos.

Por el contrario, a simple vista, el diseño de Bumblebee no parece mostrar ningún cambio y su aspecto resulta perfectamente reconocible para los seguidores de la franquicia.

Transformers: Rise of the Beasts revela o visual de "Optimus Primal" em arte de colecionável

Aunque son pocos los detalles que se conocen de Transformers: Rise of the Beast, el filme que dirigido por Steven Caple Jr. dará pie a una nueva trilogía, la cinta se situará en la ciudad de Brooklyn y seguirá a dos individuos que se verán envueltos en un antiguo conflicto. Uno en el que se hallan inmersos tres diferentes acciones de los emblemáticos robots alienígenas.

Y según reveló el productor de la cinta, Lorenzo di Bonaventura hace ya unos meses, la historia transcurrirá en 1994. Es decir, que cronológicamente se situará siete años después de los acontecimientos ocurridos en Bumblebee, la precuela protagonizada por el carismático robot amarillo y Hailee Steinfeld y que se estrenó en 2018.

La sinopsis del filme es la siguiente: “Recuperando la acción y el espectáculo que atrapó por primera vez a los espectadores de todo el mundo hace 14 años con los Transformers originales, Transformers: Rise of the Beasts llevará al público a una aventura en los años 90 y presentará a los Maximals, Predacons y Terrorcons en la batalla en la Tierra entre Autobots y Decepticons”.

El personaje de Optimus Prime volverá a ser crucial en la trama de la nueva entrega, ya que explicará cómo surgió su vínculo con la raza humana.

