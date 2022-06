AMLO descarta cambiar su estrategia de seguridad tras violencia en Chiapas y Edomex

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo/ Europa Press).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó los actos de violencia registrados ayer en el Estado de México y Chiapas, aunque descartó que la inseguridad sea generalizada en el país.

Esta mañana en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal reiteró que se debe continuar con la misma estrategia, pues aseguró que “no se puede enfrentar la violencia con la violencia”. Y aseguró que ya se están atendiendo estos hechos para aplicar la Ley y que no haya impunidad.

“[Y] en el caso del Estado de México, se trató de un enfrentamiento con policías ministeriales que iban a ejecutar una orden de aprehensión y de acuerdo al informe que se tiene, pues fueron agredidos y hubo un enfrentamiento y perdieron la vida tanto personas de este grupo de la delincuencia como policías”, explicó.

Oiga, ¿Y la estrategia de abrazos no balazos?

El Jefe del Ejecutivo Federal dijo que lo más importante es atender las causas que originan actos de violencia: “procurar que tengamos una sociedad mejor, que los jóvenes sean atendidos, que no se les margine, que tengan derecho al trabajo, que tengan derecho a la educación, que se combata la pobreza, que se evite la desintegración de las familias, que se fortalezcan los valores que existen en las familias y los pueblos, que no se continúe impulsando un estilo de vida materialista, que se considere como fundamental el dinero”.

“Todo eso es lo que nos va a ayudar a ir resolviendo. Vamos avanzando. Nada más que el país estaba en plena descomposición. Por eso yo insisto en que si se quiere enfrentar una crisis, una decadencia, no hay más que una transformación. Si hubiese continuado lo mismo, la corrupción, el saqueo, el abandono al pueblo, a los jóvenes, esto de el que no transa no avanza, y el de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, el país estaría ingobernable”.