Edomex: Desbaratan nido de célula paramilitar; traían R-15 y uniformes tipo militar

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

La Fiscalía confiscó en el operativo 20 armas largas tipo R-15, cinco vehículos, chalecos antibalas, uniformes tipo militar así como equipos de comunicación.

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).- Elementos presuntamente del crimen organizado fueron abatidos en un enfrentamiento contra las autoridades de seguridad del Estado de México, en Texcaltitlán, dejando un resultado de 10 muertos, siete detenidos y cuatro lesionados.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) notificó el aseguramiento de 20 armas largas tipo R-15, armas cortas, cartuchos útiles, cinco vehículos, chalecos antibalas, uniformes tipo militar así como equipos de comunicación.

#Informe. Esta mañana, durante una acción operativa de la @FiscaliaEdomex realizada en #Texcaltitlán contra la delincuencia, un grupo fuertemente armado atacó a elementos de la institución, 3 de ellos fueron lesionados, no de gravedad. (1/5) pic.twitter.com/JZTxvV52Rf — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 14, 2022

Hombres de la Guardia Nacional (GN), de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, de la Secretaría de Marina (Semar), además de policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México participaron en el operativo contra el presunto grupo delictivo.

Como resultado del enfrentamiento, tres miembros del operativo de la FGJ resultaron heridos, de los cuales, dos -uno sería de la Marina y otro de la policía ministerial- necesitaron ser trasladados a un hospital para su atención médica, sin embargo, se reportan fuera de peligro.

🚨#ÚLTIMAHORA | Reportan 10 muertos en Texcaltitlán, Estado de México Durante una operación de la @FiscaliaEdomex contra presuntos elementos de un grupo de delincuencia organizada. pic.twitter.com/INPoKufG3j — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 14, 2022

De acuerdo con el informe de la FGJ, el grupo criminal se encontraba “fuertemente armado” por lo que justificaron el ataque con “el legítimo uso de la fuerza”.

Según los primeros reportes en medios locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 horas de este martes, en la carretera Puerta Sultepec-Texcaltitlán a la altura del poblado de Palo Amarillo.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Los pobladores cercanos al lugar de los hechos, alertaron que se trataba de un enfrentamiento entre autoridades oficiales y presuntos integrantes de la Familia Michoacana que operaban en la zona.

Hace poco más de un mes, el pasado 4 de mayo, cerca de Texcaltitlán, en Sultepec, dos policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SS-EdoMex) resultaron heridos después de un ataque a las instalaciones de la FGJ estatal.

Mas imágenes del enfrentamiento ocurrido está mañana entre integrantes del crimen organizado y elementos de seguridad del #Edomex, en el municipio de #Texcaltitlán, que dejó como saldo al menos 10 personas sin vida. pic.twitter.com/ReV00ah6EQ — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadreMex) June 14, 2022

Los dos elementos de seguridad presentaron heridas tras lo acontecido; sin embargo, fueron reportados como fuera de peligro.

Después de los disparos fueron colocados autos en los accesos para evitar la llegada de apoyos de policías. Los bloqueos fueron en tramos de las carreteras de Coatepec Harinas, el paraje Puente de los Arinos, la autopista Ixtapan de la Sal-Zacualpan-Llano Grande y Almoloya de Alquisira.

BALACERA 🚨 Se registró una balacera en #Texcaltitlán, #Edomex. Un enfrentamiento entre supuestos miembros de un grupo delictivo y elementos de seguridad de la #GuardiaNacional y #LaMarina, dejando a cinco personas sin vida y a varios heridos. pic.twitter.com/SZnV8MrJoX — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadreMex) June 14, 2022

En los bloqueos se estimó que habían alrededor de 120 civiles armados prevenidos ante una posible llegada de operativos por parte de la SS-EdoMex, GN o Marina. Excluyendo los dos policías reportados, se desconoce si hubo más lesionados o fallecidos.

#Urgente🚨

Heridos en #Sultepec #EdoMex en ataque armado.

Alrededor de 120 personas con armas mantienen sitiada la Fiscalía de #Sultepec, hay vehículos bloqueando las carreteras principales para impedir que lleguen elementos de la policía. pic.twitter.com/LAyF0Pb4Lv — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) May 4, 2022

Esta región del Estado de México ha sido la que registra diversos enfrentamientos entre autoridades de los tres niveles de gobierno y grupos de la delincuencia organizada que operan desde años en la zona.

De acuerdo con el último informe bimestral del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre las víctimas de homicidio, lesiones y feminicidio, en los primeros cuatro meses del año, en el Estado de México, han habido 28 mil 802 personas que han sido atentadas contra la vida y la integridad corporal.

Reportan bloqueos en varias carretas del sur del edomex y ataque a la fiscalía del edomex en Sultepec. pic.twitter.com/CpRfJkIcJP — Fernando Rls (@RlsFernando) May 4, 2022

Del total, de enero a abril, el Sistema Nacional registró mil 379 homicidios, 21 mil 791 personas lesionadas y 53 feminicidios.

Asimismo, según los informes diarios de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en los primeros 13 días de este mes de junio, se han registrado 46 homicidios dolosos en la entidad que gobierna Alfredo del Mazo Maza.