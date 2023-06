“Celulares estaban prohibidos”: Delgado; se investiga video entre Sheinbaum y Durazo

El líder nacional de Morena sostuvo que “ese video no debió haber existido” porque los celulares estuvieron prohibidos durante la reunión del Consejo Nacional.

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).- El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer este jueves que el partido está investigando a la persona que publicó el video en el que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reclamó al presidente del Consejo Nacional, el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, las prohibiciones del partido que se estaban incumpliendo.

La mandataria capitalina manifestó su molestia al mandatario estatal por haber sido recibida por simpatizantes de Marcelo Ebrard con grito de “piso parejo” que manifestaban esta tarde, a pesar de la unidad que dice mantener el partido pese a las discusiones y desencuentros.

“Y si a ver, ponernos de acuerdo no es cosa fácil, no es de que digamos algo y nadie diga nada. No, este trabajo de unidad; ha sido un proceso de mucha paciencia, de mucha conciliación, de mucha madurez, finalmente, de cada uno de los participantes”, dijo el líder morenista.

“Sí es bueno que los aspirantes manden el mensaje a sus simpatizantes de que no hay necesidad de agredir a nadie, no debe hacerse, es incorrecto. Entonces, no hay más comentarios más que decirles que es un proceso normal, pero, finalmente prevalece la madurez de los aspirantes para ir en unidad”, agregó.

En conferencia de prensa, el líder morenista argumentó que ese video no debió haber existido porque no se permitía que los aspirantes presidenciales ingresen a sus celulares durante la reunión.

“Ese video no debió haber existido, porque se recogieron teléfonos en la entrada. Justamente para que todos estuvieran concentrados en la discusión, pero ya estamos investigando de dónde viene ese video. Siempre van a haber discusiones, va a haber desencuentros, pero lo fundamental es que se mantiene la unidad”, dijo ante los descontentos de otros compañeros.

“Estamos en una pedagogía de la unidad y es bueno que los aspirantes manden el mensaje a sus simpatizantes de que no hay necesidad de agredir a nadie, no debe hacerse, es incorrecto”, detalló.

La grabación es momentos antes de que se dieran a conocer los acuerdos alcanzados entre los aspitantes presidenciales En este se escucha a Sheinbaum advertirle al Gobernador sonorense que “vinieron con gritos”.