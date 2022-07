Netflix y Microsoft forman alianza en etapa de la plataforma donde mostrará anuncios

Por Javier Zarain

Los Ángeles, 15 de julio (La Opinión).- Microsoft será el socio estratégico con el que Netflix emprenda una nueva etapa para ofrecer un servicio más económico, pero con publicidad.

La meta de Netflix es que, con una opción más barata, atraiga a nuevos suscriptores y revierta así la caída de membresías que experimentó en los primeros meses de este año.

La plataforma tuvo un despegue durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, pues millones de personas se quedaron en sus casas como parte de los confinamientos obligatorios.

Sin embargo, conforme la economía comenzó a abrir, muchos de esos suscriptores se fueron y para el primer trimestre de este año, Netflix reportó la primera caída en el número de membresías en 10 años.

Como una solución a sus problemas, el gigante del streaming abrió la posibilidad de ofrecer una opción de suscripción que fuera más económica, pero que tuviera contenido publicitario.

Aquí es donde Microsoft llega para diseñar una estrategia conjunta de ventas y publicidad que le permita a Netflix diseñar su nuevo servicio de bajo costo que atraiga a más suscriptores.

Peters destacó que Microsoft ofreció, además, una capacidad de flexibilidad para innovar la tecnología de ventas con el tiempo, así como un robusto esquema de protección de privacidad para los usuarios de la plataforma.

Según la plataforma, el nuevo servicio con publicidad estará listo para finales de este año. Hasta ahora se desconoce cómo operará y cuál será su costo.

We’re thrilled Netflix has selected Microsoft as its advertising technology and sales partner. We want publishers to have more long-term viable ad monetization platforms, so more people can access the content they love wherever they are. https://t.co/QmPszxJTOf

— Satya Nadella (@satyanadella) July 13, 2022