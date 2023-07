Icon of the Seas, el nuevo Titanic que zarpará en 2024 crea polémica por sus excesos

París, 15 de julio (RFI).– 355 metros de largo, 20 plantas -un récord-, 46 metros de altura y 250 mil toneladas. El mayor crucero del mundo, el Icon of the Seas, ha superado con éxito sus primeras pruebas de mar frente a las costas de Finlandia, donde se está construyendo. Para finales de año están previstas más pruebas, antes de que zarpe en enero de 2024 desde Miami.

UNA INFINIDAD DE ATRACCIONES

Este monstruo marino que costó dos mil millones de dólares y es cinco veces mayor que el Titanic, promete ser el mayor parque de atracciones jamás construido. Los 7 mil 600 pasajeros podrán disfrutar de seis toboganes acuáticos, siete piscinas, una ola artificial para hacer surf, un minigolf, una pista de hielo, una carrera de obstáculos suspendida sobre el océano, y una multitud de restaurantes y bares.

El constructor Royal Caribbean promete a sus viajeros “las mejores vacaciones en familia del mundo” y “los mejores momentos de su vida, varias veces al día”.

Esta gran oferta tiene un precio: habrá que pagar al menos 2 mil 29 euros por persona por una semana de crucero por el Caribe. La factura puede ascender incluso a varias decenas de miles de dólares en función del tipo de camarote elegido.

En la prensa británica, un responsable de ventas declaró que la primera salida del Icon of the Seas ya estaba completa, y que un cliente había pagado hasta 94.000 dólares por una suite familiar a bordo.

“OBESIDAD DE SOBRETURISMO”

Mientras que para algunos se trata de un sueño, los ecologistas denuncian las dimensiones del transatlántico. Entrevistada por el canal LCI, Gwénaëlle Ménez, portavoz de Stop Croisières (alto cruceros), señaló que estos transatlánticos tienen un “enorme impacto por los gases de efecto invernadero que emiten, pero también sobre la biodiversidad marina por los residuos que provocan. También afectan a la calidad del aire, lo que alterará la salud de los habitantes de los puertos donde recalan los buques”.

and they ask me to turn the bathroom light off bcs I'm responsible for global warming 😏

— Luan (@morinaluan) July 11, 2023