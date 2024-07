El titular de Seguridad Nacional admite “fallo” de vigilancia en ataque contra Trump

Madrid, 15 de julio (EuropaPress).-El Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha reconocido este lunes que se produjo un “fallo” de seguridad en el dispositivo de vigilancia durante el acto de campaña llevado a cabo en Pensilvania en el que el expresidente Donald Trump sobrevivió a un intento de asesinato.

BREAKING: Sec. Mayorkas Says It’s ‘Unequivocally False’ That Trump’s Assassination Attempt Was An ‘Inside Job’

“We have to tamp down the rhetoric in this country. The rhetoric itself creates the threat environment.” pic.twitter.com/N9M2ALwJIp

— Chief Nerd (@TheChiefNerd) July 15, 2024