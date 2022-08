Hombres de trabajo. Todos. Estas son las historias dentro de la mina “El Pinabete”

Por Paloma Gatica, Armando Ríos y Francisco Rodríguez

Coahuila, 15 de agosto (Vanguardia).- Son 10 mineros atrapados. Padres, hijos, hermanos, amigos. Sus familias los esperan entre incertidumbre, rezos e indignación. Su lugar en la mesa sigue intacto. Son también el último recordatorio de una tragedia sin freno, que se repite ante la falta de regulación de las autoridades, omisiones a sus derechos y la escasez de oportunidades.

LA HISTORIA DE LOS MINEROS QUE SIGUEN ATRAPADOS

“Doy gracias a la vida… salí de milagro”

Por Paloma Gatica

Raymundo Tijerina Amaya fue el primer minero en salir de “El Pinabete” el pasado 3 de agosto. La fuerza del agua lo aventó a la superficie de la plancha, y de ahí otra corriente lo arrojó al malacate (máquina para el ascenso y descenso de materiales), desde donde sus compañeros de cuadrilla –que estaban a minutos de ingresar– tiraron de las cuerdas y mangueras para sacarlo tras escucharlo gritar.

La misma cuadrilla que le salvó la vida logró sacar a cuatro compañeros más minutos después del incidente que inundó la mina en segundos. Una vez en el exterior, Raymundo fue trasladado a la Clínica 23 del IMSS en Nueva Rosita, en donde permaneció hospitalizado tres días, porque tenía agua y carbón en los pulmones.

“Doy gracias a la vida porque me dio otra oportunidad. Fue un milagro, porque yo me rendí, ya no podía, estaba muy cansado de los brazos. Estuve mucho tiempo debajo del agua sin poder respirar, dije: ‘ya no puedo’ y me solté. No sé cómo el agua misma me aventó pa’ afuera”, dice Raymundo. Mientras, en la mina sigue atrapado su hermano menor, Hugo Tijerina Amaya. El día del accidente, Raymundo celebraría el noveno cumpleaños de una de sus dos hijas –además tiene otro niño–, y señala que ahora festejarán doble el 3 de agosto, pues lo considera su segundo nacimiento. El real es el 30 de agosto, por lo que está próximo a cumplir 35 años, y lo hace con la esperanza de abrazar a su hermano.