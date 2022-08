Guillermo del Toro llenará de terror a Netflix con Gabinete de curiosidades

Gabinete de curiosidades es una creación y producción ejecutiva de Guillermo del Toro. Se trata de ocho historias diferentes que pondrán los pelos de punta a los suscriptores de Netflix previo a Halloween.

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).– Guillermo del Toro se une a una nueva aventura con Netflix en una colección de historias sin precedentes: Gabinete de curiosidades (Gabinet of curiosities), que reúnen lo mejor del género de terror de la mano del reconocido director mexicano.

Desde el ojo de productor ejecutivo y co-showrunner, Guillermo del Toro da vida a una serie de historias que van desde “macabro a lo mágico, lo gótico a lo grotesco o lo clásicamente aterrador”. Son ocho capítulos diferentes que algunos escritos del Toro y otros más por un equipo de escritores y directores seleccionados personalmente por el director oscareado de La Forma del Agua.

Gabinete de curiosidades llegará a la pantalla de Netflix el martes 25 de octubre durante cuatro días con dos episodios diarios durante el marco del evento especial de Halloween de la plataforma llamado Netflix & Chills.

“Nos dispusimos a mostrar las realidades que existen fuera de nuestro mundo normal: las anomalías y las curiosidades. Hicimos una selección y curaduría de las historias y de quienes las contaran, ya sean provenientes del espacio exterior, de la tradición oral o simplemente de nuestra imaginación”, indicó Guillermo del Toro para Netflix.

“Justo a tiempo para Halloween, cada una de estas ocho historias es un vistazo fantástico al interior del gabinete de maravillas que existe justo por debajo de la realidad que habitamos”, agregó.

La serie creada y producida por Guillermo del Toro cuanta además con la producción ejecutiva del ganador del Premio de la Academia J. Miles Dale (La Forma del Agua; Sex/Life), quien también es co-showrunner; y con Gary Ungar como productor ejecutivo. Regina Corrado es coproductora ejecutiva. Del Toro también es el anfitrión.

A continuación te compartimos un poco de los que irá capítulo a capítulo, ordenado alfabéticamente, y los nombres del talento que participarán en ellos, así como de quienes lo dirigen:

DREAMS IN THE WITCH HOUSE

Rupert Grint (Servant, franquicia Harry Potter), Ismael Cruz Cordova (Lord of the Rings: The Rings of Power, The Undoing, Miss Bala), DJ Qualls (Turning Point, Supernatural), Nia Vardalos (Love, Victor, Station 19, My Big Fat Greek Wedding) y Tenika Davis (Jupiter’s Legacy, Titans) protagonizan este episodio escrito por Mika Watkins (Origin; Black Mirror; Troy: Fall of a City) (basado en un cuento corto de H.P. Lovecraft) y dirigido por Catherine Hardwicke (Thirteen; Lords of Dogtown; Twilight).

GRAVEYARD RATS

David Hewlett (SEE, The Shape of Water; Stargate: Atlantis) estelariza el episodio escrito (basado en un cuento corto de Henry Kuttner) y dirigido por Vincenzo Natali (In The Tall Grass; Splice; Cube; Hannibal).

LOT 36

Tim Blake Nelson (Watchmen; The Ballad of Buster Scruggs), Elpidia Carrillo (Predator; Bread & Roses; Euphoria), Demetrius Grosse (Fear The Walking Dead; Boon; Lovecraft Country) y Sebastian Roché (The Man in the High Castle; The Young Pope) protagonizan el episodio escrito por Regina Corrado (Deadwood; The Strain) (basado en un cuento original de Guillermo del Toro) y dirigido por Guillermo Navarro (Godfather of Harlem; Narcos).

PICKMAN’S MODEL

Ben Barnes (Shadow and Bone; Westworld; The Punisher), Crispin Glover (Rivers Edge; Tim Burton’s Alice In Wonderland; American Gods; Back To The Future; Willard; Charlie’s Angels) y Oriana Leman (The Whale; The Detectives) protagonizan el episodio escrito por Lee Patterson (Curve; The Colony) (basado en un cuento corto de H.P. Lovecraft) y dirigido por Keith Thomas (Firestarter; The Vigil).

THE AUTOPSY

El ganador del Premio de la Academia F. Murray Abraham (Mythic Quest; Homeland; Amadeus), Glynn Turman (Ma Rainey’s Black Bottom; Fargo; The Wire) y Luke Roberts (Ransom; Black Sails) aparecerán en el episodio escrito por David S. Goyer (The Sandman; Dark City; The Dark Knight; Batman Begins) (basado en un cuento corto de Michael Shea) y dirigido por David Prior (The Empty Man; AM1200).

THE MURMURING

Essie Davis (The Babadook), Andrew Lincoln (The Walking Dead; Penguin Bloom) y Hannah Galway (Sex/Life) estelarizan el episodio escrito (basado en un cuento original de Guillermo del Toro) y dirigido por Jennifer Kent (The Babadook; The Nightingale).

THE OUTSIDE

Kate Micucci (The Little Hours; Mom) y Martin Starr (Silicon Valley; Party Down) encabezan el episodio escrito por Haley Z. Boston (Brand New Cherry Flavor) (basado en un cuento corto de la autora de cómics Emily Carroll) y dirigido por Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night; Mona Lisa and the Blood Moon; The Bad Batch).

THE VIEWING

Peter Weller (próximamente en The Colosseum; Naked Lunch; Star Trek Into Darkness; Robocop), Eric André (The Eric Andre Show; The Righteous Gemstones), Sofia Boutella (Kingsman: The Secret Service; próximamente en Rebel Moon), Charlyne Yi (Always Be My Maybe; Good Girls), Steve Agee (Peacemaker; The Suicide Squad), Michael Therrialt (Locke and Key; Cult of Chucky) y Saad Siddiqui (From Scratch; DC’s Legends of Tomorrow) protagonizan el episodio escrito por Panos Cosmatos (Mandy) junto con Aaron Stewart-Ahn y dirigido por el mismo Cosmatos.