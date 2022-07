Netflix comparte el tráiler oficial de la cinta Pinocho, de Guillermo del Toro

Netflix reveló el primer tráiler oficial de la nueva película del cineasta Guillermo del Toro, basada en el clásico de Disney Pinocho.

Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).- Después de compartir las primeras imágenes de la cinta, Netflix reveló este miércoles el tráiler y el póster oficial de la nueva película de Guillermo del Toro sobre una adaptación oscura de la clásica historia de Pinocho.

A través de redes sociales, la plataforma de streaming más popular compartió nuevos detalles sobre la cinta y el póster en el que se aprecia al protagonista de la película junto a su amigo Pepe Grillo.

“El ganador del Óscar, Guillermo del Toro @RealGDT, reimagina el clásico cuento de Pinocho en esta fantástica película de stop-motion”, escribió Netflix.

El avance de un minuto y 40 segundo muestra lo que podría ser el inicio de la cinta, mostrando la tragedia que da pie a la increíble historia del clásico cuento de Disney.

“El cineasta ganador del Premio de la Academia, Guillermo del Toro, reinventa el cuento clásico de Carlo Collodi acerca de la marioneta de madera que mágicamente cobra vida para reparar el corazón de un tallador de madera afligido llamado Geppetto. Esta fantástica película en stop motion dirigida por Guillermo del Toro y Mark Gustafson sigue las aventuras y travesuras de Pinocho en su búsqueda por encontrar su lugar en el mundo”, reza la sinópsis.

Anteriormente, el famoso cineasta mexicano dijo ser fan de las producciones y cuentos de Disney, aspecto que lo hizo anhelar trabajar en esta nueva entrega que tendrá el objetivo principal de encontrarse con uno mismo, no sólo obedecer a las demás personas, sino realmente identificar cada quien qué es lo bueno, lo malo y lo que funciona el mundo que te rodea.

“La obediencia ciega no es una virtud. La virtud que tiene Pinocho es la de desobedecer. En un momento en que todos los demás se comportan como marionetas, él no lo hace. Esas son las cosas interesantes, para mí. No quiero volver a contar la misma historia. Quiero contarlo a mi manera y en la forma en que entiendo el mundo”, dijo Guillermo del Toro en una entrevista con la revista Vanity Fair.

En las primeras imágenes dadas a conocer anteriormente se observó cómo serían los personajes de Pepe Grillo, Pinocho y Geppetto, así como el que parecía ser el villano de la historia. Hay que señalar que fue en 2018 que Netflix anunció el nuevo proyecto y que sería el cineasta el encargado de dirigirla.