Morena y PRIAN barajan nombres y cuentan votos en la batalla por la capital del país

Ciudad de México, xx de septiembre (SinEmbargo).– Una vez decididas las virtuales candidatas presidenciales por parte del Frente Amplio por México y el bloque de Morena-PT-PVEM, ahora los partidos han de definir a sus contendientes para las nueve entidades que renovarán gubernaturas, entre las cuales se encuentra la Ciudad de México el próximo 2 de junio, bastión del movimiento encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las manos ya están alzadas en ambos lados. El panorama está lleno de líderes con gran capacidad de movilización social, personajes marcados por polémicas que van desde repartir dinero en actos públicos, hasta acusaciones de vínculos con el narcotráfico, de presuntamente participar en un esquema de fraude inmobiliario, vínculos con grupos de ultra derecha, entre otros.

Desde 2018, cuando asumió el cargo de Jefa de Gobierno la morenista Claudia Sheinbaum Pardo, la Ciudad de México ha cambiado el color de sus alcaldías radicalmente. En dicho año, Morena arrasó con el cargo máximo del Ejecutivo capitalino y 14 de 16 alcaldías, tres de ellas en coalición con Movimiento Ciudadano y el PRD locales. Sin embargo, tres años después se partió la capital entre siete demarcaciones morenistas y nueve del bloque PAN-PRI-PRD.

En números, la alianza de estos tres partidos fue fructífera para la oposición, pero para el exconsejero del Instituto Electoral capitalino (IECM) Eduardo Huchim, consideró que su apoyo únicamente se mantendrá en las demarcaciones pero no será suficiente para ganar la Jefatura de Gobierno en el 2024.

“Yo creo que [Va por la CdMx] tiene posibilidades en las alcaldías, pero en la que Jefatura de Gobierno no veo yo que se dé esa posibilidad, a menos que el Frente Amplio [por México] presente a un magnífico candidato o candidata, y en Morena opten por un mal candidato o candidata”, expuso.

Por parte de PRI-PAN-PRD se han posicionado Sandra Cuevas, Alcaldesa de Cuauhtémoc; Adrián Rubalcava, Alcalde de Cuajimalpa; Santiago Taboada, Alcalde de Benito Juárez; la Senadora Kenia López Rabadán; y Lía Limón, Alcaldesa de Álvaro Obregón. Movimiento Ciudadano tiene hasta ahora sus esperanzas en un sólo hombre, Salomón Chertorivski.

Y en cuanto al oficialismo, al momento han sonado los nombres de Clara Brugada, Alcaldesa de Iztapalapa; la Secretaria del Bienestar federal Ariadna Montiel Reyes; el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado; el Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco; y Omar García Harfuch, quien hasta recientemente era titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

Hasta hace poco, incluso el Senador Ricardo Monreal figuraba en las encuestas para contender por la Jefatura de Gobierno, pero en entrevista con Radio Fórmula este martes anunció que no buscará dicho puesto ya que apoyará a Claudia Sheinbaum Pardo en su objetivo de conseguir la Presidencia de la República.

A consideración de Huchim, todos los “ante-precandidatos” de Morena gozan de una gran popularidad, por lo que sería difícil que se perdiera la Jefatura de Gobierno. En cambio, los personajes opositores centran sus acciones principalmente en la descalificación de la administración federal y capitalina en turno, a manos del partido guinda; y en el caso de Taboada y Cuevas –quienes tienen mayor renombre en las encuestas– tienen detrás de ellos, respectivamente, una acusación de participación en el denominado “Cártel Inmobiliario”, y polémicas de agresiones y entrega de dinero en efectivo.

LOS ASPIRANTES DE LA OPOSICIÓN

Los aspirantes a la Jefatura de Gobierno ya empezaron a pedir licencia de sus respectivos cargos para buscar la candidatura. La más reciente, Sandra Cuevas, informó que pedirá licencia al Congreso capitalino próximamente para separarse de su cargo como Alcaldesa de Cuauhtémoc. Se inscribirá en el proceso interno del bloque opositor, para lo cual propuso reunir más de 70 mil firmas en un periodo de dos meses.

La Alcaldesa Cuevas ha tenido una gestión marcada por la polémica al tener vínculos con figuras de la ultraderecha de Estados Unidos como Matt y Mercedes Schlapp, líderes de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC); una vinculación a proceso por agresiones a agentes policiales, la entrega de dinero en efectivo en un acto público, la desaparición de coloridos rótulos de puestos ambulantes y su tradición iconográfica en el centro de la capital, entre otras.

Santiago Taboada, Alcalde de Benito Juárez, ha sido señalado por presuntamente haber participado en un esquema de fraude llamado “Cártel Inmobiliario”, que consistió en la edificación de departamentos con irregularidades, varios de los cuales sufrieron daños provocados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

La Senadora Kenia López Rabadán promovió en la Ciudad de México una solicitud de juicio político contra la entonces Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, por su presunta responsabilidad en la tragedia de la Línea 12 del Metro donde fallecieron 26 personas; y junto con quien era su contendiente para la candidatura de la Ciudad de México y ahora es presidenciable, Xóchitl Gálvez, acampó en el Senado de la República como forma de protesta ante la falta de acuerdos para nombrar a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El Alcalde priista de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, fue señalado en años anteriores de mantener nexos con el grupo criminal de “Los Claudios” y cuenta con una larga trayectoria política en la demarcación que ahora preside. Y por su parte, la Alcaldesa panista Lía Limón fue exhibida por la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por supuestamente acordar con el dirigente nacional del PRI para “darle en la madre” a la morenista.

Y de Movimiento Ciudadano, el Diputado Salomón Chertorivski se desempeñó como Director General de Diconsa y posteriormente titular de la Secretaría de Salud en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), así como Secretario de Desarrollo Económico capitalino durante la Jefatura de Gobierno de Miguel Ángel Mancera (2012-2018).

LOS CONTENDIENTES DE MORENA

García Harfuch anunció apenas el pasado 9 de septiembre que dejaría la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CdMx para sumarse a los esfuerzos de Sheinbaum para darle continuidad a la llamada Cuarta Transformación, aunque no detalló de qué manera lo haría: si como aspirante a la Jefatura de Gobierno capitalina o como parte del equipo de su exjefa.

“Como lo he expresado siempre, ser jefe de la Policía no permite agendas paralelas. Por está razón, me separo del cargo de Secretario de Seguridad para colaborar con la doctora Claudia Sheinbaum, quien con su visión y liderazgo, logrará dar continuidad a la transformación del país”, anunció en un video publicado en sus redes sociales.