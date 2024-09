La banda mexicana baja su colaboración con el reguetonero por mostrar apoyo a Trump

Durante un mitin político en Las Vegas, el cantante de reguetón hizo pública su preferencia por la candidatura de Donald Trump en las actuales elecciones de Estados Unidos, situación que sentenció Maná.

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- La agrupación mexicana Maná dio a conocer este domingo que terminó su relación musical con la estrella de reguetón, Nicky Jam, luego de que este mostrara su apoyo al candidato presidencial del Partido Republicano, Donald Trump, en las elecciones de Estados Unidos.

Recientemente, la banda detrás de Labios compartidos, Oye mi amor y Mariposa Traicionera decidió unir su talento con Nicky Jam con el lanzamiento de De pies a cabeza y que los catapultó con buena respuesta por parte del público. Sin embargo, el puertorriqueño decidió formar parte en uno de los discursos del candidato estadounidense, provocando que la agrupación rompiera cualquier tipo de lazo con el intérprete.

Por medio de un comunicado, los integrantes mexicanos expresaron su postura contra el cantante del género urbano, tomando en cuenta los constantes ataques en los que se ha visto involucrado el oponente de Kamala Harris y empresario norteamericano. “Maná no trabaja con racistas”, se lee en el boletín.

“Durante los últimos 30 años, Maná ha apoyado y defendido los derechos de los latinos en el mundo. No existe negocio o promoción que valga más que la dignidad de nuestra gente. Por eso, hoy Maná decidió bajar su colaboración con Nicky Jam de ‘Pies a Cabeza’ de todas las plataformas digitales”, aparece en el texto.

De esta forma, la colaboración de Nicky Jam con Maná ya no está dsiponible en los servicios de “streaming”.”Maná no trabaja con racistas”, apuntó un comunicado de la banda liderada por Fher Olvera en la red social Instagram.

El pasado viernes, durante un mitin político en Las Vegas, el cantante de reguetón hizo pública su preferencia por la candidatura de Donald Trump en las actuales elecciones de Estados Unidos.

Trump: Latin music superstar Nicky Jam. Do you know Nicky? She’s hot (Nicky Jam is a man) pic.twitter.com/njv0MxAgEB — Kamala HQ (@KamalaHQ) September 14, 2024

“Es un honor conocerlo, señor presidente. Las personas que vienen de donde yo vengo no suelen conocer al presidente. Así que soy afortunado”, afirmó el cantante. Además, no dudó en invitar al público asistente a apoyar a Donald Trump, haciendo énfasis en que “Han pasado cuatro años y no ha pasado nada. Necesitamos a Trump, necesitamos que vuelva. Let’s make America great again”, sentenció.

Cabe recordar que Donald Trump ha utilizado el discurso antimigrantes como parte de su campaña política, en el que ha asegurado que dicho sector “se está comiendo a los gatos y perros”, afirmación que fue desmentida por el conductor David Muir, moderador del cara a cara con la candidata demócrata, Kamala Harris.

Sin embargo, Trump también afirmó que de llegar a la Casa Blanca, su plan de llevar a cabo la “mayor deportación (de migrantes) de la historia del país” comenzará en Springfield (Ohio) con destino a Venezuela.