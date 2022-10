Selección Mexicana Femenil Sub-17 derrota 2-1 a España en el Mundial (VIDEO)

Por Erick De la Rosa

Ciudad de México, 15 de octubre (AS México).- La Selección Mexicana de Futbol sub-17 derrotó a su similar de España 2-1 y tiene posibilidades de clasificarse a la siguiente ronda del Mundial de la categoría. Después del descalabro frente a China en la primera fecha, el “tri” estaba obligado a ganar para seguir vivo y sacó la casta contra las españolas.

What a game! 🤯@Miseleccionfem take all the points against Spain with the full-time score finishing 2-1, leaving Group C evenly poised. 👀#U17WWC | #KickOffTheDream pic.twitter.com/HAvwmIHXY4

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) October 15, 2022