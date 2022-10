Sandoval aplaza hasta nuevo aviso reunión con diputados para discutir hackeo a Sedena

Todavía no será posible que el Secretario de la Defensa Nacional explique toda la información que se filtró de la dependencia al sufrir un ataque cibernético a su sistema.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).- El General Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional, no podrá reunirse el próximo martes con diputados de la Comisión de Defensa en San Lázaro para hablar sobre el reciente hackeo a la dependencia federal, sino hasta nuevo aviso.

Hace 10 días, la Comisión acordó solicitar un encuentro con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ante la gravedad de la violación de la ciberseguridad y la filtración de millones de archivos que, estiman, serían seis terabytes de información.

La reunión se llevaría a cabo en las instalaciones de Sedena y no en la Cámara de Diputados como condición del General Luis Cresencio para aceptar la reunión.

El Diputado Sergio Barrera Sepúlveda de Movimiento Ciudadano (MC) dio a conocer la decisión del titular de la Sedena en sus redes sociales, que a su vez le compartió la secretaria técnica de la Comisión de Defensa Nacional.

“Acabo de ser notificado por la secretaría técnica de la Comisión de Defensa, que el General Secretario Cresencio Sandoval pospuso la reunión que tendríamos el próximo martes 18 de octubre y no hay aún una fecha definitiva”.

He sido notificado por parte de la Secretaria Técnica de la Comisión de Defensa, que el Gral Crescencio Sandoval ha pospuesto hasta nuevo aviso la reunión que teníamos para el próximo 18 de octubre. No sólo no le importa comparecer, sino que desdeña a todo un poder. Lamentable. pic.twitter.com/eaglg9QmEi — Checo Barrera (@ChecoBarrera) October 15, 2022

“Es una pena que nos hayan cancelado debido a que hemos solicitado por varias vías que necesitamos tener más información acerca del lamentable hackeo que ocurrió en la Sedena”, agregó el Diputado de MC.

A nombre de los diputados de la Comisión de Defensa Nacional dijo que continuarán esperando lo necesario para hablar con el General Cresencio Sandoval sobre el presupuesto que necesita la Sedena para mejorar el sistema de protección digital.

“Lo estamos buscando justo para discutir el Presupuesto, si vamos a tener que dotar de recursos para proteger a la Sedena, necesitamos hablar con el General y resulta que, después de la militarización que están haciendo, pues no es posible, que no nos puede recibir”.

El legislador también insinuó que si el Secretario de la Defensa Nacional se resiste a recibir a los diputados, no pueden aspirar a que comparezca porque no quiere estar sujeto al control de otro poder: “No quiere estar en una reunión, ya no digamos comparecer, ninguna de las dos. No sólo no le importa comparecer, sino que desdeña a todo un Poder, lamentable”.

El pasado 12 de octubre, el Secretario de la Defensa Nacional avisó a los diputados de la Comisión de la Defensa Nacional que tampoco asistiría a la reunión en San Lázaro, pero los recibiría más adelante en sus oficinas.

El mismo Diputado Barrera confirmó el encuentro en otra publicación donde también señaló su desacuerdo porque la conversación se llevaría a cabo a puerta cerrada.

“Con el hackeo se vulneró la seguridad nacional y de ello se tiene que transparentar toda la información de manera pública”, escribió.

Algunos académicos han alertado que el hackeo a la Sedena cometido por el grupo autodenominado “Guacamaya” expuso no sólo el espionaje y seguimiento que dio la dependencia a activistas, periodistas y políticos, sino que incluso puso al descubierto las fallas en seguridad cibernética y abrió información que potencialmente puede poner en riesgo las labores de inteligencia del Gobierno federal.