La sociedad no debe permitir que se agreda en redes a las mujeres, dice la Presidenta

La Presidenta destacó que la sociedad debe denunciar estos hechos: “Por otro lado, es la denuncia pública que hagamos de ello, es un llamado, no puede continuar en nuestro país un esquema de violencia por el solo hecho de ser mujer, y además vinculando con un tema de agresión física, aunque sea digital”.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a la sociedad mexicana para que no se normalice la violencia en contra de las mujeres, luego de la denuncia que hizo la Senadora Andrea Chávez en contra del monero Antonio Garci Nieto, quien en días pasados difundió una imagen de la legisladora de Morena, creada con ayuda de Inteligencia Artificial (IA), en la que se podía ver su rostro sobre el cuerpo semidesnudo de otra persona.

“Más allá de la denuncia penal, la sociedad no puede permitir que eso ocurra porque las agresiones inician así y terminan de otra manera”, dijo la Mandataria en conferencia de prensa.

Agregó que no se puede agredir a una mujer escudándose en la libertad de expresión.

.@Claudiashein envía mensaje al monero Antonio Garcí tras la caricatura en la que violenta a la senadora Andrea Chávez. “No estoy de acuerdo con que sea libertad de expresión. Esta violencia contra las mujeres no puede” continuar. 📽️: @jordana_glez pic.twitter.com/nFWtl3ClzY — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) October 15, 2024

“Por supuesto que no estoy de acuerdo con que sea libertad ved expresión, no podemos permitir estas agresiones, es denigrante. Entonces un llamado a este monero y a otros de que esta violencia contra las mujeres no puede convertirse en algo normal”.

La Presidenta destacó que la sociedad debe denunciar estos hechos: “Por otro lado, es la denuncia pública que hagamos de ello, es un llamado, no puede continuar en nuestro país un esquema de violencia por el solo hecho de ser mujer, y además vinculando con un tema de agresión física, aunque sea digital”.

El pasado 10 de octubre, Andrea Chávez, anunció que emprenderá acciones legales, bajo el amparo de la Ley Olimpia, en contra del monero Antonio Garci Nieto, quien en días pasados difundió una imagen, creada con ayuda de Inteligencia Artificial (IA), en la que se podía ver el rostro de la legisladora sobre el cuerpo semidesnudo de otra persona.

Tras una profunda reflexión acompañada de incontables muestras de cariño, atenderé la exigencia de miles de mujeres que me solicitan denunciar, por la vía legal, la agresión de Antonio Garci Nieto contra mi intimidad. Esta decisión no la tomo solo yo: la tomamos todas. pic.twitter.com/sUUnanid3z — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) October 10, 2024

“Tras una profunda reflexión acompañada de incontables muestras de cariño, atenderé la exigencia de miles de mujeres que me solicitan denunciar, por la vía legal, la agresión de Antonio Garci Nieto contra mi intimidad”, escribió Chávez en sus redes sociales.

Ante los señalamientos de la legisladora, Garci Nieto ha asegurado que “desde el poder” se le está acosando, intimidando y censurando, ya que está siendo objeto de una persecución por parte de una “dictadura”, haciendo referencia al Gobierno comandado por Morena, que está buscando “quitar a todos los que critican al régimen”.

La realidad es que el ataque sexualizado del monero contra la Senadora ha reabierto el debate sobre los límites del derecho a la libertad de expresión.

La Ley Olimpia establece que la violencia digital es toda aquella que exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia.