Borrador del comunicado final del G20 expresa condena por la invasión rusa a Ucrania

Por Seung Min Kim, Zeke Miller y Elaine Kurtenbach

Nusa Dua, Indonesia, 15 de noviembre (AP).— Los líderes de las principales economías del mundo siguen divididos acerca de la invasión rusa de Ucrania, pero el martes la mayoría parecían dispuestos a lanzar un mensaje contundente de condena a una guerra que, tras casi nueve meses, ha arrasado Ucrania y disparó el precio de los alimentos y la energía.

El borrador de la declaración de los mandatarios del Grupo de los 20 países más industrializados que se discutía el martes se hace eco de la condena de Naciones Unidas al conflicto, al tiempo que reconoce opiniones discordantes entre sus miembros.

La nota destaca también la existencia de distintos puntos de vista sobre la situación y las sanciones a Moscú e indica que el G20 no es un foro para resolver cuestiones de seguridad.

La cuidada redacción del documento refleja las tensiones que han marcado la cumbre, en la que participaron líderes de Rusia y China, además de los de muchos otros países que tratan de evitar el antagonismo entre las grandes potencias.

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se unió al esfuerzo de su homólogo estadounidense, Joe Biden, para tratar de convencer al G20 de que aísle aún más a Rusia diplomática y económicamente, a pesar del deterioro de las perspectivas económicas globales que ha puesto a prueba la determinación de muchas naciones.

La inflación y la ralentización económica están repercutiendo en los países que impusieron sanciones a Rusia tras la invasión de su país vecino. El encarecimiento de la energía y los alimentos han desestabilizado la actividad empresarial en todo el mundo, mientras gran parte de Europa se alista para afrontar un invierno sin las importaciones de gas natural de Rusia.

At the G20 meetings, we'll speak on the very issues that matter to people’s lives, not only at home but around the world.

This forum is crucial for the world’s largest economies to work together for the good of people everywhere, and I’m looking forward to convening.

— President Biden (@POTUS) November 15, 2022