Senadores de EU piden activar consulta con México por prohibición de maíz transgénico

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- Los senadores Joni K. Ernst y Charles E. Grassley pidieron a Katherine C. Tai, representante comercial de Estados Unidos, que solicite formalmente un proceso de consultas con México a través del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por la política del Presidente Andrés Manuel López Obrador de “prohibir las importaciones de maíz biotecnológico para el 2024”.

En una carta firmada, los senadores estadounidenses expresaron sus “preocupaciones” por la “promesa” de López Obrador de “prohibir las importaciones de maíz biotecnológico a México para el 2024”.

“El decreto del Presidente López Obrador no sólo es un fracaso para los agricultores estadounidenses, sino que también es imposible de implementar”, dice el documento.

Mexico wants to recant on their commitments under the #USMCA and ban U.S. genetically modified corn imports by Jan. 2024.

This drastically impacts our @Iowa_corn growers. @ChuckGrassley and I say Biden’s @USTradeRep needs to step up. ⬇️ pic.twitter.com/MoJT82Ngz9

— Joni Ernst (@SenJoniErnst) November 14, 2022