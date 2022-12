El Partido Verde renuncia a la “cláusula de vida eterna”: no la necesitamos, afirma

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).– El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció esta tarde que renunciará a la llamada “cláusula de vida eterna” porque aseguró, “no tienen necesidad de que los estén difamando”.

“Ante los ataques y la embestida que hay, decimos que no requerimos de ayuda artificial de ningún partido político”, expresó el coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Carlos Puente, tras negociaciones con Morena y el Partido del Trabajo (PT).

“No tenemos necesidad de que se nos esté difamando de que necesitamos una cláusula de vida eterna, la vamos a retirar”, agregó el Diputado.

Esta decisión también fue confirmada por el panista Santiago Creen Miranda, quien dijo que los diputados estaban esperando un acuerdo entre los partidos Morena, PT y Verde Ecologista.

El Diputado Carlos Alberto Puente Salas insistió en que el Partido Verde no pidió la “cláusula de vida eterna”.

“Nos dicen que pedimos una cláusula de vida eterna, mienten, mienten, mienten con perversidad […] porque desde que la legislación en nuestro país obligó a todos los partidos a contender por emblemas independientes, desde 2009, aquí están los resultados: el Partido Verde no ha necesitado ni ha estado en riesgo y no necesitamos ninguna cláusula de vida eterna, non era para eso. Mienten aquellos que nos quieren confrontar con nuestros aliados, mienten aquellos que nos quieren confrontar con el titular del Ejecutivo. Eso es lo que los mueve, perversidad”, indicó.