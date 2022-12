AMLO podría vetar Plan B electoral si tiene “cláusula de vida eterna” a minipartidos

El mandatario mexicano pidió a las y los legisladores que debatan el tema y que defiendan siempre los principios. “Aquí hay algo fundamental: la democracia en México es del pueblo, ya no es la oligarquía”, recordó.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este jueves que podría vetar su Plan B de la Reforma Electoral, el cual aprobó hoy el Senado de la República en lo general y en lo particular, si contempla la llamada “cláusula de vida eterna” para los minipartidos, ya que beneficiaría a los aliados de Morena: el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Durante su conferencia de prensa matutina, afirmó que no ha visto cómo quedó la reforma al final. “Eso hay que verlo y si en la Cámara de Diputados consideran que no debe de hacerse, para atrás. No le hace que lleve tiempo. Si en la Cámara de Diputados consideran que eso estuvo mal, pa’ tras”, dijo luego de ser cuestionado al respecto.

El mandatario mexicano pidió a las y los legisladores que debatan el tema y que defiendan siempre los principios. “Aquí hay algo fundamental: la democracia en México es del pueblo, ya no es la oligarquía”, recordó.

Por ello, señaló que “si pasa la Ley, bien, sería bueno, ayuda. Pero si no pasa, de todas maneras va a ser el pueblo el que va a decidir y va a seguir mandando o ¿creen ustedes que va a ser el grupo de Claudio X. González el que va a decidir el futuro del país y de todos sus seguidores?”.

“No soy omnímodo. Muy contrario a lo que piensan mis adversarios, no soy cacique”, agregó López Obrador en su intervención desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.