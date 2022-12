El Plan B no es la reforma que merece el pueblo, pero es un paso gradual, dice Morena

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- El Plan B de la Reforma Electoral no es la reforma que merece el pueblo de México, pero es el paso gradual para poder realizar cambios mayores en un futuro, afirmó Hamlet García, Diputado de Morena.

“No es la reforma que queríamos, no es lo que buscábamos, no es lo que merece el pueblo de México, no es lo que merece la militancia y las bases de Morena que han confiado en este proyecto, pero es un paso gradual que nos llena de orgullo y nos da motivación para que en 2024, si tenemos mayoría calificada, podamos realizar estos cambios”, aseguró el legislador en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.