“Algo es algo”: AMLO estima que con Plan B electoral se logró ahorro de 3 mil 500 mdp

Luego del rechazo de la Reforma Electoral ante la falta de la mayoría calificada, las modificaciones planteadas en materia electoral a leyes secundarias finalmente fueron aprobadas en lo general y en lo particular para su envío al Senado de la República.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este miércoles que con la aprobación del Plan B de la Reforma Electoral sí se logró reducir el gasto del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que contempla un ahorro de tres mil 500 millones de pesos. “Algo es algo”, dijo, pues con la reforma a la Constitución que planteó originalmente y que ayer fue rechazada por la oposición en la Cámara de Diputados, el ahorro habría sido de hasta 25 mil millones de pesos.

Durante su conferencia de prensa matutina, destacó algunos de los beneficios que tiene la iniciativa de reforma a la Ley Electoral. Lo primero que destacó fue lo siguiente: “Pues que sí se redujo el gasto del INE porque habían muchas oficinas duplicadas y se hizo un ajuste, una integración y otros gastos. En general se logró un ahorro como de tres mil 500 millones de pesos. Algo es algo. Con la reforma a la Constitución, el ahorro hubiese llegado hasta los 25 mil millones”, estimó.

López Obrador también señaló que el Plan B permite “que no se facilite la compra del voto” porque sus adversarios “tienen mucho dinero”. “Casi todas estas organizaciones políticas o de la llamada sociedad civil son financiadas por la oligarquía, por los potentados de México que no quieren la democracia porque no quieren que el pueblo sea el que mande, quieren ellos tener poder económico y poder político, ser los dueños de México”, acusó.

Por ello, celebró que se haya tomado “el control sobre todo de los llamados monederos que se entregan antes de las elecciones, dinero en efectivo, tarjetas; y se logró también facilitar el voto, que eso fue muy importante, de nuestros paisanos en el extranjero”.