Segob explicará mañana el Plan B de Reforma Electoral: AMLO; falta información, dice

López Obrador señaló que una vez que el Secretario explique en qué consiste el Plan B, muchos votarían a favor de su propuesta de reforma y criticó la falta de información que existe.

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), expondrá mañana 7 diciembre en su conferencia de prensa diaria el Plan B de la propuesta de Reforma Electoral.

“Mañana va a estar aquí el Secretario de Gobernación, va a explicar en qué consiste la iniciativa de reforma que estamos presentando. […] Muchos, si se enteraran de qué se trata, la mayoría votaría por que se reforme”, dijo el Presidente.

López Obrador señaló que una vez que el Secretario explique en qué consiste el Plan B, muchos votarían a favor de su propuesta de reforma, porque “ni modo que no quieran que cuesten menos las elecciones y que quieran que México siga siendo el país que más gasta en organizar elecciones”.

El mandatario cuestionó la falta de información que existe en los medios en relación con su propuesta de Reforma, “¿Qué es lo que saben? Que el padrón electoral lo va a manejar el Gobierno, lo cual es una gran mentira. ¿Qué otra cosa les metieron en la cabeza? Pues que yo voy a nombrar a los consejeros. ¿Qué otra cosa les metieron en la cabeza seguramente? Que estoy haciendo esto porque me voy a reelegir”.

“El bloque conservador no quiere que se le reduzca el presupuesto al INE, no quieren que se reduzca el número de legisladores de 500 a 300, no quieren que a los consejeros los elija el pueblo, quieren que los sigan eligiendo los partidos”, agregó.

El Presidente dijo ayer que hoy en el transcurso de la mañana, enviaría su Plan B a la Cámara de Diputados, luego de que no se lograra alcanzar un consenso con la oposición para conseguir los votos necesarios que permitieran la aprobación de su iniciativa original.

Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó el pasado 30 de noviembre, que el Plan B de la Reforma Electoral contempla un recorte de casi tres mil millones de pesos al presupuesto operativo del Instituto Nacional Electoral (INE).

Además, detalló que con el propósito de ahorrar 24 mil millones de pesos, la iniciativa de Reforma Electoral que el Ejecutivo enviará a la Cámara de Diputados reduce de 500 a 300 los diputados federales y de 128 a 96 los senadores, incorpora a la Constitución el voto electrónico, y deja fuera de los tiempos en radio y televisión a los organismos electorales.

También pretende sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC) y reducir de 11 a siete el número de los consejeros que serán electos por voto popular.