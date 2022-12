Plan B de Reforma Electoral va por nuevo recorte de 3 mil millones al INE: Mier

Ignacio Mier expuso que se haría una reducción presupuestal a la Dirección General de Capacitación y a la de Organización del órgano electoral.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- El “Plan B” propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en caso de no conseguir los votos necesarios para la aprobación de la Reforma Electoral contempla un recorte de casi tres mil millones de pesos al presupuesto operativo del Instituto Nacional Electoral (INE), declaró el día de hoy Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

Dicho plan se presentaría la próxima semana para ser votado, a más tardar, el próximo 10 de diciembre, con la finalidad de que el Senado pueda analizarlo y aprobarlo antes de que concluya el periodo actual de sesiones ordinarias.”Va estar una vez que concluya el ‘Plan A’, que será la próxima semana”, expuso.

En entrevista, Mier indicó que el proyecto de decreto de reforma constitucional tiene que ser discutido y votado en el Pleno, y en caso de que sea rechazado, se pasará al llamado “Plan B” que ya “se está cocinando”, y cuya fecha límite para aprobarse es el 3 de abril de 2023, expone un comunicado.

“Un plan B significa que si no se puede lograr lo ideal se tiene que lograr lo posible. El ‘Plan B’ significa que la columna vertebral, que forma parte de la reforma constitucional, se pueda reflejar en las seis leyes que serían materia de reformas y modificaciones, las leyes secundarias”, dijo.

El Diputado morenista detalló que en ese eventual “Plan B” se planteará la reducción de casi tres mil millones de pesos al presupuesto operativo del INE, “que es el gasto operativo que tiene, haya o no haya elecciones, y que es de 13 mil millones de pesos más los fideicomisos que son de dos mil millones de pesos. Ahí sí podemos, en esos 15 mil millones de pesos, hacer ajustes que garanticen un ahorro a la Tesorería y al pueblo de México”, lo que no afectaría la operación del Instituto ni los procesos electorales.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) señaló que se haría una reducción presupuestal a la Dirección General de Capacitación y a la de Organización del INE.

Respecto a las limitaciones de una reforma a las leyes secundarias, el morenista dijo: “¿Qué es lo que no se puede? No se puede lo que está expresamente señalado en la Constitución. Ejemplo: el número de integrantes de las dos cámaras. Eso no se puede reducir en una Ley secundaria; quedarían los 300 diputados de mayoría relativa y los 200 de representación proporcional. Quedarían los 128 senadores de la República en los tres principios: el de mayoría, la primera minoría y el de representación proporcional”.

Ayer por la mañana, Mier anunció que el análisis del dictamen de Reforma Electoral en la Cámara de Diputados se pospuso para la siguiente semana. Mientras que el Presidente reiteró que presentará un plan B ante el hecho de que la oposición no respaldará la iniciativa.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Mier Velazco detalló que será el próximo 6 de diciembre cuando la reforma impulsada por el Jefe del Ejecutivo federal sea debatida. La decisión, dijo, fue acordada por los coordinadores de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, conformada por los partidos del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena.

Por prudencia y dar tiempo para el análisis del dictamen de reforma electoral, aprobado en comisiones, los coordinadores de la Coalición Juntos Hacemos Historia acordamos pedir a la Mesa Directiva de la @Mx_Diputados que dicho proyecto sea abordado el próximo martes. — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) November 29, 2022

“Por prudencia y dar tiempo para el análisis del dictamen de Reforma Electoral, aprobado en comisiones, los coordinadores de la Coalición Juntos Hacemos Historia acordamos pedir a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que dicho proyecto sea abordado el próximo martes”, escribió en un tuit.

Por su parte, el mandatario federal reconoció que la Reforma Electoral no se podrá llevar a cabo debido a que la oposición adelantó que no apoyará la iniciativa, sin embargo, reiteró que presentará una reforma que permita modificar los principios establecidos en la propia Constitución, por ejemplo, el que no haya compra de votos.

“Ya está por resolver la Cámara. Es ya políticamente un hecho que el bloque conservador va a impedir la reforma constitucional. Es tiempo, pero el bloque conservador no quiere que haya menos diputados, menos senadores, quiere seguir manteniendo a los plurinominales, quieren seguir entregando muchísimo dinero a los partidos, quieren que sigan los partidos nombrando, sobre todos los partidos al servicio de la oligarquía conservadora a los consejeros, no quieren que los elija el pueblo. Eso es lo que ya resolvieron: el INE no se toca”, dijo en su rueda de prensa diaria.

“Entonces lo que vamos a hacer es proponer una Reforma Electoral, no la reforma constitucional, sino una Reforma Electoral que no se contraponga, que no viole la Constitución y que permita reformar principios establecidos en la propia Constitución, por ejemplo, el que no se compren los votos porque, ¿qué tiene esta oligarquía y este bloque reaccionario y conservador? Básicamente dinero, mucho dinero y no aceptan que es lo mismo el voto de un campesino que de un potentado, que eso es la democracia”, indicó.

El Presidente López Obrador criticó que sus opositores sólo definen a la democracia cuando ellos “se imponen y dominan”. Y adelantó que este fin de semana podría enviar la propuesta de Reforma Electoral y recordó que para ser aprobada no se necesitarán de las dos terceras partes de los votos, además de que “no se viola la Constitución”.

“Para qué espero si ya es de dominio público que ya se pusieron de acuerdo […] En esto es muy claro de que no quieren una Reforma Electoral porque quieren tener el control de los órganos electorales, del Consejo y del Tribunal Electoral”, acusó.

Cuestionado sobre qué cambios podrían realizarse con la nueva propuesta de reforma, el Jefe del Ejecutivo federal señaló que “muy pocos” y ejemplificó que no se podrá reducir el número de diputados plurinominales ni se le podrá bajar el dinero a los partidos políticos, en ese sentido, el mandatario le aplaudió a la oposición.

“Aplauso para el bloque conservador porque van a seguir habiendo 500 diputados. O sea, 300 electos de manera democrática y 200 de lista. Aplauso. Eso no lo puedo hacer porque eso está en la Constitución, por eso estábamos planteando la reforma a la Constitución, pero ya dijimos que eso no va a permitirse. Aplauso, no se le puede quitar dinero a los partidos”, expresó.

Además, el Presidente aplaudió al bloque conservador porque los partidos políticos serán quienes nombren a los consejeros y magistrados electorales, aspectos que no se podrán incluir en la reforma secundaria.