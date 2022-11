Diputados aprueban dictamen de Reforma Electoral con 62 votos a favor y 48 en contra

La discusión en torno a esta propuesta ha incrementado las críticas por parte de los grupos políticos opositores, especialmente respecto al papel y supuesta desaparición del Instituto Nacional Electoral.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- Diputados federales aprobaron en lo general y en lo particular el dictamen de la Reforma Electoral, impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que ahora pasará a la mesa directiva para que suba al pleno de San Lázaro a más tardar el día de mañana.

Con 62 votos a favor parte de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) y 48 votos en contra de los partidos de la oposición, conformados por Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), la iniciativa fue discutida y aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados.

El dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto “reforma, adiciona y deroga” diversas disposiciones de algunos artículos constitucionales, por lo que la discusión no estuvo exenta de críticas por parte del grupo opositor.

🚨#ÚltimaHora | Diputados aprueban en comisiones la Reforma Electoral, pasa al Pleno pic.twitter.com/NBYvlPwGNI — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 28, 2022

Los partidos que votaron en contra refrendaron su rechazo a la iniciativa y, advirtieron, la propuesta del Ejecutivo federal no pasará, debido a que “la oposición nos hemos puesto de acuerdo, porque estamos defendiendo a la ciudadanía, porque estamos del lado de los ciudadanos”.

De acuerdo con las críticas, la Reforma Electoral pone en riesgo al Instituto Nacional Electoral (INE) y debilita al sistema electoral y democrático del país. La unión del grupo opositor dificulta las aspiraciones del partido mayoritario, Morena, dado que no cuenta con las dos terceras partes de los votos indispensables para reformar la Constitución.

Durante la discusión, que dio inicio a la una de la tarde, Morena insistió en la necesidad de reducir los gastos en torno a los procesos electorales, los salarios de los consejeros y del INE, así como castigar la compra de votos.

Por su parte, la Diputada del PRI Cynthia López Castro, indicó que el proyecto vulnera tanto a la democracia como a los organismos autónomos, por lo que su partido “tiene un rotundo no a cualquier propuesta que atente contra las instituciones democráticas del país”.

Mi voto es EN CONTRA del proyecto de dictamen de la Reforma Electoral. pic.twitter.com/eYQAwrWAdS — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) November 28, 2022

Bajo el lema de “El INE no se toca”, la Diputada priista expresó que “esta reforma no pasará. Lo que busca Morena es debilitar a los organismo autónomos”.

Sobre esa misma línea sostuvo su discurso el PAN, que acusó al partido del Presidente de no considerar sus observaciones expuestas en el Parlamento Abierto al proyecto de dictamen.

“El nuevo INEC [Instituto Nacional de Elecciones y Consulta] sustituirá plenamente al INE, a su vez quedarán disueltos las Oples, por eso votaremos en contra de este proyecto, pues atenta contra un organismo que ha costado muchos años de trabajo, por lo que no permitiremos que el sistema electoral se convierta a un instituto afín a Morena”, dijo.

El jueves de la semana pasada, el Presidente reconoció que la Reforma Electoral no se podrá llevar a cabo, sin embargo, reiteró que presentará una Ley “que sin infringir la Constitución” permita lograr ahorros para que no sea tan costoso organizar las elecciones y que se prohíba la compra del voto.

El compromiso de las diputadas y diputados priistas es votar EN CONTRA de la Reforma Electoral, porque pone en riesgo la democracia de México. ¡Unidos vamos a defender a la Nación! 🇲🇽 pic.twitter.com/iL0pGcWlUI — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) November 28, 2022

“Qué bien que ya no se va a poder, por ahora, llevar a cabo la reforma constitucional, pero sí se va a presentar una reforma legal”, dijo el mandatario federal durante su conferencia de prensa matutina realizada en Palacio Nacional.

“Ya está tomada la decisión, ellos no quieren aprobar la reforma. ¿Qué es lo que no quieren? Lo voy a repetir: que se reduzca el presupuesto, que en vez de 500 diputados haya 300 para que no existan los llamados diputados plurinominales y que sean elegidos por el pueblo, que los magistrados los elija el pueblo y nos los partidos, no aceptan que ya no ganen tanto los funcionarios del INE, que se ahorre”, criticó el Presidente.

“Entonces, como no lo aceptan, vamos a presentar una Ley que, sin infringir lo que establece la Constitución, nos permita de todas maneras lograr ahorros para que no sea tan costo como lo es el organizar las elecciones y que en esa Ley se prohíba, de manera determinante, la compra del voto. Esas son las dos cosas que van en la Ley”, añadió.

El Jefe del Ejecutivo federal afirmó que la oposición engañó con se quería destruir al Instituto Nacional Electoral (INE), lo cual calificó como “una mentira” de grandes proporciones y mencionó que a quienes les debería dar vergüenza es a quienes creyeron dicho engaño.

Además, señaló que quienes marcharon el pasado 13 de noviembre en calles de la Ciudad de México para defender al INE y la democracia, así como a quienes creyeron que con la Reforma Electoral se iba a desaparecer al organismo, deberían de leer la iniciativa y tener el valor civil para decir “me engañaron, me equivoqué”.

Asimismo, el Presidente consideró que la oposición no está de acuerdo con la Reforma Electoral porque tiene muchos intereses y piensa que si se quedan con el INE como está va a poder contar con un instrumento para el fraude. “Están completamente equivocados, la gente ya no acepta el fraude y el dinero, porque la reforma a la Constitución que nosotros propusimos es disminuir el dinero que se entrega a los partidos, todo eso lo cuidaron, y es comprensible que esta élite corrupta defienda el fraude electoral”, agregó.

¿QUÉ PROPONE LA REFORMA ELECTORAL DE AMLO?

La propuesta de reforma a la Constitución en materia electoral de López Obrador pretende sustituir al INE por el INEC, que reduce de 11 a siete el número de los consejeros que serán electos por voto popular. El proyecto también elimina a los diputados plurinominales y reduce el financiamiento público sólo al periodo de campañas.

Con el propósito de erradicar los fraudes electorales y de fortalecer la democracia, así como de ahorrar 24 mil millones de pesos, la iniciativa de reforma electoral que el Ejecutivo enviará a la Cámara de Diputados reduce de 500 a 300 los diputados federales y de 128 a 96 los senadores, incorpora a la Constitución el voto electrónico, y deja fuera de los tiempos en radio y televisión a los organismos electorales.

La iniciativa presidencial, que quiere reformar 18 artículos de la Constitución y siete artículos transitorios, propone desaparecer los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), creados en la reforma de 2014, para “acabar con duplicidades”, y también reduce el número de legisladores locales y regidores en los municipios.

Los congresos locales tendrían ahora un mínimo de 15 y un máximo de 45 integrantes, mientras que los regidores de los ayuntamientos también decrecerían.

A diferencia del INE, que tiene 11 consejeros elegidos en consenso por el Congreso, el nuevo instituto electoral estaría conformado por siete integrantes que deben elegirse por voto popular entre una lista de 60 candidatos presentados por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La reforma fue elaborada por Pablo Gómez y Horacio Duarte, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el director de Aduanas, respectivamente, especialistas en la materia y ambos diputados federales que han sido cercanos a López Obrador.