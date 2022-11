No hay acuerdo con oposición, pero la Reforma Electoral va al pleno el 29: Morena

Graciela Sánchez Ortiz, Diputada por Morena y presidenta de la Comisión de Reforma Política-Electoral en la Cámara Baja, anunció que la iniciativa de Reforma Electoral propuesta por el Presidente López Obrador se votará en el pleno de San Lázaro el próximo martes 29 de noviembre pese a que la oposición ya ha anunciado que votará en contra.

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- La Reforma Electoral propuesta por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pasará al pleno de la Cámara de Diputados el próximo martes 29 de noviembre, luego de que sea discutida en comisiones, el lunes 28 de noviembre y pese a que no hay acuerdo con la oposición, así lo anunció la Diputada por Morena y presidenta de la Comisión de Reforma Política-Electoral, Graciela Sánchez Ortiz.

“Estuvimos en un debate muchos meses y se llegó el término hasta el día 23, en donde ellos definitivamente dijeron que no iban con la propuesta del Presidente, entonces en este término pues ya se dictaminó, como va la propuesta del Presidente y estará a discusión el próximo día 28, el lunes 28, estamos convocados comisiones unidas para poder votar, discutir, analizar y votar ese dictamen, y posteriormente lo podríamos poner al pleno, el día martes 29”, explicó la legisladora en entrevista con la periodista Romina Gándara para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de Youtube SinEmbargo Al Aire.

Sánchez Ortiz agregó que desde algunas semanas atrás la comisión que encabeza viene trabajando en dicho dictamen, que integra y recoge la propuesta de reforma del mandatario federal misma que “tiene 10 aspectos fundamentales: no desaparecer el INE sino propone transformarlo; disminuir el presupuesto a partidos políticos”.

“Es decir que no haya presupuesto en tiempos ordinarios, únicamente presupuesto público para tiempos de campaña; desaparecer los organismos públicos electorales locales, que en realidad ya no tiene unas actividades tan completas como las tenían y se las quitaron en una reforma de 2014; promover el voto electrónico; acortar los tiempos de campaña; también eliminar 200 diputados plurinominales, son aspectos de los más fundamentales que propone esta reforma política electoral”, ahondó.

Respecto a la postura de la oposición, reiteró que ellos se negaron a debatir, “ya no se prestaron al debate, ya no asistieron a las convocatorias, se retiraron y ya no estuvieron, si recuerdas hace apenas algunas semanas, habíamos integrado un grupo plural y ellos decidieron ya no participar, por eso es que quedaron fuera de esa discusión, pero como nuestro objetivo no es cerrarnos a las propuestas donde hay puntos de coincidencia las vamos a promover porque es necesario, no por el bien de algún grupo parlamentario, es necesario que se robustezca nuestro sistema político electoral con propuesta en donde sí podemos tener coincidencias”

En este sentido, aseguró que todas las propuestas “se incluyeron el dictamen, se consideraron el análisis de todas, de todas las propuestas, pero el dictamen se elabora conforme la propuesta inicial del Presidente de la República, sin embargo, todas las propuestas que ellos tienen, donde hay coincidencias, las vamos a discutir y a aprobar en otro momento determinado, posiblemente sea, incluso, antes de que termine el periodo legislativo, pero ya no se integran en el mismo proyecto sino se estarían proponiendo en días posteriores a esta discusión, pero sí se van a considerar”, enfatizó.

Además, destacó que pese a que ellos buscaban una “reforma que considerara algunas otras propuestas, que son más de 54 reformas constitucionales y 74 propuestas de reforma a leyes secundarias” lo fue posible ante la negativa de la oposición que, aseguró, constantemente cambiaba de opinión respecto a la propuesta de reforma. “No fue posible, ya que la oposición en algunos momentos determinados decía que iba con algunos puntos de coincidencia pero después decían que no y después otra vez decían que sí”, sostuvo la Diputada morenista.

La oposición, integrada principalmente por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), junto con Movimiento Ciudadano, ha dicho que votará en contra de la propuesta de Reforma Electoral, no obstante Sánchez Ortiz comentó que consideraron votar la iniciativa antes de que concluya este año para que, en caso de que se llegue a aprobar, se tenga tiempo de elegir a los nuevos consejeros en reemplazo de los que termina sus funciones el próximo mes de abril de 2023.

“En caso de que pudiera avanzar la Reforma Electoral, también tendríamos tiempo para poder elegir a los consejeros que en el próximo año terminan su periodo de servicio en el Instituto Nacional Electoral, si tendría que ver con eso, pero una vez que la oposición ha manifestado que no va a respaldar la propuesta de reforma, tendríamos que estar sacando ya este dictamen en los términos como está planteado y posteriormente seguir otra ruta”, dijo la legisladora, quien agregó que primero “vamos a ver qué sucede el martes y ya dependiendo de lo que suceda el martes, ya tendríamos otra ruta que seguir”.

Sobre esta ruta, que confirmó que probablemente sea una reforma a la Ley Electoral, señaló que se tendría en cuenta debido a que ahí “no requerimos de la mayoría calificada”, subrayó, misma que en la que se tomarían en cuenta “todas las acciones afirmativas en leyes secundarias en donde podamos dar mayor reconocimiento a todos estos grupos vulnerables para que queden incluidos y tengan derechos de participar en los procesos electorales, otro punto es el voto electrónico […] también se tocarían unos cambios en la legislación para poder organizar esa estructuras burocráticas del Instituto Nacional Electoral y que se acorten también los tiempos de capacitación, de campaña”, entre otros.