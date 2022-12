AMLO enviará mañana Plan B de Reforma Electoral a Congreso; contempla recorte al INE

El Plan B de la Reforma Electoral contempla un recorte de casi tres mil millones de pesos al presupuesto operativo del Instituto Nacional Electoral (INE).

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó hoy que tiene previsto mandar mañana su Plan B de Reforma Electoral a la Cámara de Diputados, luego de que no se lograra alcanzar un consenso con la oposición para conseguir los votos necesarios que permitieran la aprobación de su iniciativa original.

Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), dio a conocer durante su participación en la conferencia diaria del Presidente que “se tiene previsto que mañana se envíe en el transcurso de la mañana”. “Entendemos que hay sesión doble: convocadas a las 11:00 y a las 17:00 horas, así que debe estarlo recibiendo el Congreso en el transcurso de la mañana”, precisó.

Por su parte, el Presidente señaló que no debe sorprender que no vaya a pasar la primera propuesta de Reforma Electoral, pues los representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) no votarían a favor. “No debe de sorprendernos, es normal, no van a votar los del PRI y los del PAN por la reforma constitucional que hemos propuesto porque, como ellos sostienen y muchos más: ‘El INE no se toca'”.

Sin embargo, López Obrador aseguró que su partido, Morena, tiene la mayoría para que se apruebe la Reforma Electoral, la Ley secundaria y algunos ajustes más. “No tenemos esa mayoría que se requiere para esa reforma constitucional, pero sí tenemos mayoría para que se apruebe la Reforma Electoral, la Ley secundaria y ahí vamos a llevar a cabo algunos ajustes”, dijo.

Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó el pasado 30 de noviembre, que el Plan B de la Reforma Electoral contempla un recorte de casi tres mil millones de pesos al presupuesto operativo del Instituto Nacional Electoral (INE).

Además, detalló que con el propósito de ahorrar 24 mil millones de pesos, la iniciativa de Reforma Electoral que el Ejecutivo enviará a la Cámara de Diputados reduce de 500 a 300 los diputados federales y de 128 a 96 los senadores, incorpora a la Constitución el voto electrónico, y deja fuera de los tiempos en radio y televisión a los organismos electorales.

También pretende sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC) y reducir de 11 a siete el número de los consejeros que serán electos por voto popular.