Los playoffs de la NFL arrancan con contundentes victorias de Bills y Bengals

Estados Unidos, 16 de enero (AP/EFE).- El camino hacia el SuperBowl LVI comienza a pavimentarse ante el comienzo de las eliminatorias para determinar a los dos equipos que se enfrentarán en el máximo evento del futbol americano.

Josh Allen y los Bills no dejaron ni sombra de duda sobre qué equipo domina ahora la División Este de la Conferencia Americana.

Allen impuso un récord de su equipo en playoffs con cinco pases de anotación, incluidos dos a Dawson Knox, y Buffalo trituró el sábado 47-17 a los Patriots de Nueva Inglaterra, sus adversarios divisionales, en el partido de comodines.

Devin Singletary corrió para dos anotaciones en la primera mitad del encuentro. Allen completó 21 de 25 envíos para 308 yardas en un duelo en que los Bills consiguieron puntos en cada una de sus siete posesiones en las que no se arrodillaron para que se acabara el tiempo.

“Ésa parece una estadística de una liga infantil”, recalcó el tackle defensivo Harrison Phillips.

Allen atribuyó la exhibición al hecho de que los Bills llegaron suficientemente preparados.

“Los chicos llegaron acá listos para jugar. Tuvimos una buena semana de práctica”, dijo. “Hubo mucha preparación para este partido”.

Buffalo doblegó a Nueva Inglaterra por segunda vez en tres semanas y se vengó de la bochornosa derrota por 14-10 sufrida en casa el 6 de diciembre. En aquel partido, los Pats intentaron apenas tres pases y finalizaron con 222 yardas, para lidiar mejor con las condiciones meteorológicas adversas.

Y Jerry Hughes, defensive end de los Bills, no se había olvidado de ese episodio. Recordó también cómo algunos reporteros preguntaron específicamente a los safeties Jordan Poyer y Micah Hyde si estaban avergonzados.

“Algo de eso estaba en mi mente”, dijo Hughes, quien acusó a los medios de mostrarse como antagonistas de sus compañeros y de una defensiva que permitió la menor cantidad de yardas y puntos en la liga.

“Ha habido muchas faltas de respeto hacia nuestra defensiva. Y por lo tanto sentimos que la única manera de acallar a la gente era salir a jugar y permitir que todos miraran antes de hablar. Y eso es lo que hemos hecho”.

El margen de derrota fue el peor de Nueva Inglaterra en la gestión del entrenador Bill Belichick, que comenzó en 2000.

Aunque los vientos no fueron tan intensos como en el duelo decembrino, la temperatura fue de 7 grados Fahrenheit (14 Celsius bajo cero).

Las condiciones gélidas no impidieron que los Bills se mostraran encendidos.

Buffalo, tercer preclasificado de la Americana en esta postemporada, avanzó a la ronda divisional. Sus rivales podrían ser los Bengals de Cincinnati; o los Chiefs de Kansas City, que se miden este domingo con los Steelers de Pittsburgh.

Los Bills serían locales ante Cincinnati pero tendrían que visitar a los Chiefs, en lo que sería una reedición de la final más reciente de la Americana. Kansas City ganó ese duelo por 38-24.

BENGALS DE CINCINNATI: EL FIN DE UNA MALA RACHA ANTE RAIDERS

Los Cincinnati Bengals rompieron este sábado una racha de 31 años sin triunfo en un partido de postemporada al vencer por 26-19 a Las Vegas Raiders para avanzar a la siguiente ronda en el arranque de los playoffs de la NFL.

La victoria más reciente de Cincinnati en esta instancia antes de la de este sábado fue en 1991, cuando superaron a los Houston Oilers con dos envíos de anotación de su pasador de aquel año Bommer Esiason.

Este fue un duelo entre un par de mariscales de campo debutantes en postemporada; Derek Carr, de 30 años por los Raiders; Joe Barrow, 25 años, con los Bengals, ganador en 2019 del trofeo Heisman que se da al mejor jugador de fútbol americano universitario en EEUU.

Barrow terminó el juego con 244 yardas por aire y dos anotaciones; Carr pasó para 310 yardas y un TD.

Los Raiders tomaron ventaja con un gol de campo en su serie ofensiva inaugural del primer cuarto.

Cincinnati respondió con un ataque en el que Barrow los llevó a recorrer 75 yardas en 12 jugadas que culminó con envío a las diagonales para su ala cerrada Christopher Uzomah que les dio la ventaja 7-3.

La defensiva de los Bengals regresó al terreno de juego a Barrow cuando Trey Hendrickson le pegó a Derek Carr y provocó un balón suelto que recuperó Larry Ogunjobi dentro de la yarda 20 de Las Vegas; la ofensiva local lo capitalizó con tres puntos, 10-3.

En el segundo cuarto la escuadra del entrenador Zac Taylor amplió a 13-3 la distancia con otro gol de campo que Las Vegas replicó para acercarse 13-6.

