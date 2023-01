SEP publica oficio para la UNAM e insiste: No puede quitar título a Ministra Esquivel

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) respondió a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre su responsabilidad en la validación del título de licenciada a la Ministra Jazmín Esquivel Mossa tras confirmarse el plagio en su tesis de licenciatura.

La SEP señaló que en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se señala que las instituciones educativas autónomas, como es el caso de la UNAM, gozan de las facultades de gobernarse a sí mismas, por tanto, no pueden tomar alguna acción, si no hay previo una valoración y determinación, tal como acusa la Secretaría.

“En respeto de la autonomía universitaria que el propio comité hace valer, las instancias universitarias competentes para emitir una resolución sobre el tema en cuestión son aquellas señaladas en la Ley Orgánica de la UNAM y su estatuto general las que deben llevar a cabo el procedimiento que corresponda conforme a las reglas generales del derecho procesal”, indicó la SEP.

La Secretaría sugirió a la universidad que si Yasmín Esquivel Mossa cometió el plagio, como ya lo hizo público, “lo procedente será ejercer la acción correspondiente ante el órgano de procuración de justicia o autoridad jurisdiccional competentes”.

MINISTRA NO DEJARÁ SU SILLA EN SCJN

Esta tarde, la Ministra Esquivel afirmó que no renunciará a su cargo ni pedirá licencia, por lo que seguirá participando en las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a pesar de que todavía no se resuelve el tema de su plagio de tesis de licenciatura.

En entrevista exclusiva con Milenio, la Ministra dijo que no tiene de qué avergonzarse y que continuará haciendo su trabajo como desde hace más de 35 años.

El periodista Amílcar Salazar Méndez le hizo la pregunta expresa de que si tenía pensado pedir licencia para separarse de su cargo como Ministras en la Suprema Corte, sin embargo, Esquivel Mossa insistió en que “de ninguna manera” lo hará.

De igual forma, dijo a Milenio que no comparte la resolución del Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, de la UNAM, que habría valorado que su tesis no es la original.

“Es una resolución que no comparto, evidentemente no existió un procedimiento, no hubo una valoración de las pruebas que determinaran contundentemente que la tesis es de mi autoría, y por supuesto, ni siquiera he sido notificada de ningún dictamen. Rechazo absolutamente la determinación del comité de integridad de la FES Aragón”, recalcó la Ministra para el medio de comunicación.