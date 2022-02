Jefe de Policía de Ottawa renuncia en medio de caos por protestas de camioneros

Por Rob Gillies y Ted Shaffrey

OTTAWA, 16 de febrero (AP).— El jefe de la policía de Ottawa fue destituido el martes en medio de una ola de críticas por su falta de acciones en contra de las protestas de camioneros que han paralizado a la capital canadiense durante más de dos semanas, mientras que el número de bloqueos en la frontera con Estados Unidos se redujo a sólo uno.

El día anterior, el Primer Ministro Justin Trudeau invocó la Ley de Emergencias de Canadá y amenazó con emprender estrictas medidas jurídicas y financieras para poner fin a las protestas en Ottawa y otras partes del país por parte de los manifestantes que se oponen a las restricciones relacionadas con el COVID-19 y al gobierno de Trudeau.

El jefe de la policía de Ottawa Peter Sloly perdió su puesto al no tomar medidas decisivas contra la manifestación de cientos de camioneros. Las protestas de la llamada Caravana de la Libertad han enfurecido a muchos residentes, quienes se han quejado de haber sido acosados e intimidados en las calles.

Sloly dijo en un comunicado que hizo todo lo posible para mantener segura a la ciudad, y aseguró que se trata de una “crisis imprevisible y sin precedentes”.

La junta policial de Ottawa dijo que 360 vehículos seguían involucrados en el bloqueo en el centro de la ciudad, en comparación con los casi cuatro mil que había en el punto más álgido. Se instaló un centro de mando para que la Real Policía Montada de Canadá (RCMP por sus iniciales en inglés) y la Policía Provincial de Ontario asuman el control de la situación, aparentemente dejando a la policía de Ottawa en un segundo plano.

El jefe interino de la policía de Ottawa, Steve Bell, dijo que cree que las autoridades han llegado a un punto de inflexión: “Creo que ahora tenemos los recursos y los aliados para poner fin de forma segura a esta ocupación”.

Mientras tanto, los camiones salieron de la ciudad fronteriza de Coutts, limítrofe con Montana, poniéndole fin a un bloqueo que había afectado las labores comerciales durante más de dos semanas. A principios de esta semana, la policía detuvo en el lugar a 13 personas e incautó armas y municiones. Cuatro hombres también enfrentan también un cargo de conspiración para asesinar a agentes de la RCMP.

Please see my statement below. pic.twitter.com/2tfUDPiKTI

— Chief Peter Sloly (@OPSChiefSloly) February 15, 2022