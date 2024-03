De cómo élites y PRIAN decidieron concentrar sus ataques en AMLO ¬RADICALES, parte 1

En esta edición de ¬RADICALES, Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado Gómez, Carlos Pérez Ricart y Héctor Alejandro Quintanar hablaron sobre cómo las élites, grupos de poder en México e inclusive actores del extranjero comenzaron con una intensa oleada de ataques contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).- A dos semanas del arranque de las campañas electorales en México, Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata del PRIAN a la presidencia de la República, no ha podido acortar distancia frente a la puntera, Claudia Sheinbaum Pardo, abanderada de Morena quien parece encaminarse a ganar la elección del 2 de junio. Ante esta situación, la oposición y los grupos de poder han emprendido una campaña de mentiras y descalificaciones en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador con el objetivo de engañar a una parte del electorado y tratar de subir a la panista en las encuestas.

En esta entrega de ¬RADICALES, programa que se transmite en el Estudio B de SinEmbargo Al Aire, Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado Gómez, Carlos Pérez Ricart y Héctor Alejandro Quintanar debatieron sobre la injerencia de diversos grupos de derecha en el extranjero, primero de Estados Unidos como la DEA, y ahora de España por parte de la Diputada Cayetana Álvarez de Toledo, para tratar de desvirtuar al Gobierno de López Obrador y al proyecto que encabeza.

“Lo que estamos viendo es que a una falta de crecimiento de la candidata de las derechas, la oposición se ha concentrado en tratar de potenciar y abrir todos los frentes posibles en contra del Presidente López Obrador, convertirlo en el eje y esperar a que el Presidente reaccione y que a partir de las reacciones se pueda construir un discurso, una narrativa útil para Xóchitl Gálvez”, expuso Alejandro Páez Varela.

El periodista señaló que la campaña de la derecha no ha evolucionado ni dado sorpresas y continúa siendo de ocurrencias. “No hay muchas sorpresas, la campaña sigue siendo de ocurrencias, se nota la falta de una estructura que le dé cuerpo a falta de una estructura que ella misma haya creado en este tiempo. Lo que hemos visto no es distinto en las últimas dos semanas a lo que vimos en junio, en julio, en agosto, en septiembre y hasta finales del año pasado, es decir, sigue exactamente tropezándose con las mismas piedras Xóchitl Gálvez y sigue creyendo que puede improvisar en el camino algo que como ya vimos, no ha resultado”.

En contraste, dijo, la campaña de Claudia Sheinbaum se ha centrado en tratar de mostrar estructura y en presentarle a la gente los 100 puntos de su proyecto de nación.

Por su parte, Carlos Pérez Ricart señaló que era previsible que la oposición iba a buscar la manera de organizar una ofensiva y afirmó que hay cuatro frentes por donde se ataca al Presidente y Claudia Sheinbaum.

“Nadie había dicho que esto iba a ser un día de campo, la elección no iba a ser un día de campo, la derecha, la oposición, el Presidente López Obrador no se iba a quedar con las manos cruzadas pensando que con los 30 o 40 puntos de ventaja que llevaba Claudia Sheinbaum se iban a ir, nadie pensaba eso, era obvio que iba a haber frentes en contra de la candidata Claudia Sheinbaum, yo identifico 4: El eje partidista, que digamos remite solamente a la elección, el mediático, el judicial y los frentes internacionales que se están abriendo”.

El analista señaló que a diferencia del periodo de intercampañas, cuando tanto la DEA como The New York Times publicaron sus textos donde trataban de vincular al Presidente López Obrador con grupos del crimen organizado, ahora en el arranque de las campañas Xóchitl Gálvez ha destacado por presentar propuestas populistas.

“En el eje partidista lo que más me ha sorprendido estas dos semanas, después de que la intercampaña con el cable de la DEA y con la publicación de The New York Times, estas dos semanas han sido muy sosas en cuanto a lo que ha venido desde la propuesta de Xóchitl Gálvez pero sí me llama la atención las propuestas populistas que sabe que no van a cumplir una vez llegada a la presidencia de la República”.

Respecto a propuestas como la del PRI de dar 120 mil pesos en apoyo a los jóvenes, Pérez Ricart mencionó que no tiene sustento, está fuera de cualquier análisis y que tiene como objetivo atraer la atención de este sector de la población.

“Curioso. porque llaman a López Obrador populista por hacer una serie de propuestas que además sí ha ido cumpliendo, cuando ellos están haciendo propuestas fuera de toda realidad”.

Pérez Ricart, mencionó que en el caso del frente mediático, se puede identificar de manera clara al empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, como la figura destacada de este sector. “El frente mediático, que yo diría que lo enarbola Ricardo Salinas Pliego con una conducta, si ya podemos hablar de que es un empresario no solamente este grosero, majadero y vulgar y todo lo que quieran, sino con el último desplegado que hacen agradeciendo que se les haya dado un amparo con el cual ya no van a pagar $650 millones de pesos, me parece que está está tejiendo digamos una suerte de frente mediático”.

En tanto, del frente judicial, se buscará anular la elección señalando una supuesta intervención del Presidente de la República. “Desde el judicial, muy interesantemente junto con el mediático, cada vez se empieza a hablar más de la posible anulación de la elección por intervención del Presidente, o según ellos por el uso de recursos ilícitos y comienza a haber el cuchicheo de que podrían anular la elección haciendo esto que llama Claudia Sheinbaum un golpe blando”.

Por último, pero no por ello menos importante, habló de los frentes internacionales, los cuales afirmó, tienen un mismo propósito y un enemigo en común, generar una mala imagen del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Los frentes internacionales se han ido abriendo, no es casualidad que Pedro Sánchez haya hablado como habló, no es casualidad que haya venido esta aristócrata española a hablar como habló, discursos en Estados Unidos ayer Trump mencionó que va a cerrar la frontera con México una vez que gane la elección, ninguno de estos frentes no quiere decir que todos estos frentes estén coludidos en la misma dirección o que vengan de las mismas fuerzas o que tengan exactamente los mismos propósitos pero en la mayor parte de los casos sí tienen un enemigo claro y fácilmente distinguible que es Andrés Manuel López Obrador”.

Por su parte, Héctor Alejandro Quintanar recordó que desde hace más de dos décadas, las izquierdas en México todo el tiempo han enfrentado diversos frentes abiertos.

“Cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue Jefe de Gobierno no solo tuvo que lidiar con los partidos de oposición, también tuvo que lidiar con otro frente que es muy importante, el mediático. Podemos recordar cuando en su campaña presidencial de 2000, pues tuvo que hacer frente contra las ínfulas prepotentes del dueño de TV Azteca a través de ese programa amarillista que tenía donde lo culpaban del asesinato de Francisco Stanley, es decir, las izquierdas desde siempre han tenido varios frentes abiertos en su contra y desde que llegaron a espacios de toma de decisiones, espacios de poder la situación no ha cambiado en absoluto”.

El académico mencionó que desde sus años como Jefe de Gobierno, López Obrador ha tenido que enfrentar una serie de poderes como la Presidencia de la República, en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“El Presidente de la República desde hace 20 años ha estado, no solamente haciendo frente a un poder inmenso que era entonces el de la Presidencia de la República, Vicente Fox, sino también a otros poderes. Hay que recordar por ejemplo algunos casos que llegaron a la Suprema Corte como el desafuero, como el paraje San Juan, bastaba la simple voluntad de un solo funcionario de ese poder para generar verdaderos problemas al entonces Jefe de Gobierno. Cuando empezó la campaña de 2006 estos frentes empezaron a alinearse, a aglutinarse, hay que recordar que el discurso de Roberto Madrazo, de Felipe Calderón, incluso hasta del doctor Simi, que era un candidato de burla en ese momento, era monocromático, todos estaban acusando de exactamente lo mismo a López Obrador, que si era el populista, que se iba a poner las finanzas en riesgo, que hicieron un peligro para México, esa fue la línea general de todos los partidos políticos y de los grupos empresariales que en ese momento tuvieron una incidencia sin precedentes”.

Héctor Alejandro Quintanar citó al historiador alemán, Ernst Nolte, quien plantea que el marco de conducta de las derechas es resultado del estímulo de las izquierdas, es decir, cuando hay acción, presencia de alguna fuerza de izquierdas, suele haber esta reacción aglutinadora, esta especie de efecto mercurio donde se aglutina para independientemente de sus diferencias ideológicas, de matiz, tratar de hacerfrente común contra un adversario.

“Me parece que el caso de México, con Cuauhtémoc Cárdenas en su momento y con López Obrador, es muy paradigmático y se está reflejando en esta campaña porque la candidata Claudia Sheinbaum tiene que hacer de nuevo frente contra este efecto mercurio que lleva muchísimos años y aunque han tenido sus debilitamientos sigue ahí con una presencia tremenda, hoy por ejemplo el poder mediático”.

En tanto, Álvaro Delgado apuntó que a pesar de los ataques en su contra, el Presidente López Obrador no ha perdido ninguna batalla ante alguno de estos frentes durante su sexenio, al contrario, se ha fortalecido.

“A mí me llama la atención por qué tanto énfasis más que en impulsar a Xóchitl Gálvez, la oposición se concentra en López Obrador, no le han ganado una sola en lo que va del gobierno, del sexenio ¿Le van a ganar esta otra? Yo no lo veo, yo no veo cómo puedan ganarle a López Obrador la batalla, que es una batalla definitiva por la Presidencia de la República, no veo que en este frente vayan a ganarle, aún efectivamente teniendo de su lado al factor mediático, al factor económico, al factor internacional, tampoco veo que aún con esta coalición de intereses puedan vencer a alguien que sí tiene un respaldo popular muy importante, que está muy consolidado y que aún cuando pueda estimular a un sector que había, por ejemplo tomado la determinación de no votar y que lo haga por Xóchitl Gálvez, aún así no veo de qué manera pueda traducirse en éxito electoral”.

Delgado mencionó que ante el panorama desfavorecedor para Xóchitl Gálvez, la oposición ha comenzado a buscar elementos para tratar de anular la elección, por ende, ha intentado vincular sin éxito alguno al Presidente López Obrador o a sus allegados con el crimen organizado.

“Puede haber una afectación, desde el punto de vista jurídico con un acopio de elementos, que llegado el momento ante un resultado electoral favorable para Claudia Sheinbaum, pero llegado al momento de impugnar esa victoria y llevar al tribunal todos estos elementos pueda traducirse en la nulidad de la elección, tampoco lo veo, tampoco lo veo por más que haya ese jugueteo incluyendo del propio Presidente de pretender descarrilar la elección a partir de que el Tribunal resuelva que la elección se anula por su intervención en el proceso electoral, por la interferencia de grupos criminales el día de la jornada electoral, por supuestos desvíos de recursos públicos yo tampoco lo advierto en esa magnitud, lo veo como parte de lo que hoy sí indiscutiblemente se está deliberando para buscar minar en este caso a la coalición oficialista y potenciar a la coalición opositora”.

Alejandro, Álvaro, Carlos y Héctor https://www.sinembargo.mx/author/alejandro_alvaro_carlos_hector RADICALES es un programa de Estudio B de SinEmbargo que conducen Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Carlos A. Pérez Ricart y Héctor Alejandro Quintanar.