No es Pedro Sámchez, es la Internacional Socialista

Creo que Claudia Sheinbaum leyó mal la declaración, no fue el presidente del gobierno español, sino el presidente de la Internacional Socialista (IS) quien fijo postura luego de una reunión de los partidos que forman esta organización progresista que agrupa a casi una centena de partidos socialistas, socialdemócratas y laboristas -la otra es la Internacional Democristiana y antes, la desaparecida y temida Internacional Comunista- o sea, no es el presidente de un gobierno, que se está metiendo irresponsablemente en los asuntos de otro país, sino, es la voz, de una organización política, creada en 1951, cuando había concluido la segunda guerra mundial y los líderes mundiales buscaban instituciones supranacionales capaces de evitar otra conflagración militar.

Entonces, es comprensible la intervención de la IS a través de su capacidad de diagnóstico y alerta de lo que esta pasando en distintas regiones y países poniendo en peligro la democracia como el mejor mecanismo para resolver conflictos y garantizar la estabilidad política.

Además, la IS nació con el propósito de combatir tanto al “«capitalismo descontrolado», como al «comunismo soviético», por ser este un «nuevo imperialismo». Afirma en sus principios que el socialismo quiere construir una sociedad «libre y democrática», buscando reemplazar al capitalismo por un sistema donde los intereses públicos tengan preferencia por sobre los intereses privados”

Pedro Sánchez, es el máximo dirigente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y cómo tal, forma parte de esta organización, que ha tenido como presidentes al alemán Willy Brandt, al griego Yorgos Papandreau o al portugués Antonio Guterrez, actual secretario general de la ONU, y han sido secretarios generales, el chileno Luis Ayala y presidentes honorarios el peruano Alán García y la figura icónica de la izquierda nacionalista mexicana Cuauhtémoc Cárdenas.

O sea, no es un membrete, otra más de las voces del “conservadurismo ni de la ultraderecha internacional” que busca socavar democracias sino, por el contrario, fortalecerlas y como colectivo progresista lanza alertas que todos deberíamos estar interesados en escuchar, sobre todo, cuando tiene que ver con los peligros de la violencia criminal que amenazan seriamente nuestra frágil democracia -o, mejor, las democracias latinoamericanas- que están llamando la atención en el mundo.

La declaración que molestó a la candidata Claudia Sheinbaum fue cuando la IS a través de Pedro Sánchez afirmó:

“Es imperativo abordar el nexo entre el crimen organizado, la violencia política y la erosión institucional para salvaguardar el futuro democrático de México. La falta de acción podría socavar aún más la confianza en los procesos democráticos y provocar un retroceso. Por lo tanto, es esencial actuar de manera concertada para contrarrestar las amenazas del crimen organizado y preservar las aspiraciones democráticas de México”.

Nada en estas palabras que haga frontera con una provocación. Sin embargo, fue motivo suficiente para sacar del glosario patrio la máxima de Benito Juárez que tenía sentido en el siglo XIX, pero hoy es un despropósito ante un mundo globalizado: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, pues como nunca la búsqueda de los equilibrios reclaman que las partes contribuyan al bienestar de todos.

Imaginemos, por un momento, si con esa visión patria, viéramos lo que está sucediendo en Ucrania o en la Franja de Gaza, que los Estados Unidos y la Unión Europea abandonaran a su suerte a Volodímir Zelenzki o a los palestinos aquello ya hubiera acabado con las vidas de millones de personas y sus territorios serían parte de los de Rusia e Israel.

Es comprensible que en los cuartos de guerra frecuentemente sus miembros vean moros con tranchete y es que en ese ambiente domina la idea de un juego de suma cero, donde lo que pierde lo gana el otro, y ya metidos en el terreno de las frases heroicas esta la de Fidel Castro: Todo dentro de la revolución, nada fuera de ella, cuando lo recomendable es escuchar todas las voces y más, aquellas, que están en el ideario de la izquierda progresista.

Entonces, hay que distinguir entre los enemigos y los amigos, entre los postulados del conservadurismo y los de la izquierda progresista, y de ellos aprender, hacer política progresista, acabar con los atavismos de la peor izquierda, la que esta anclada a una visión autoritaria, autocrática, todopoderosa, que hoy cuesta mucho a los cubanos, venezolanos, nicaragüenses y que, en México, es la verdadera disputa en las próximas elecciones presidenciales.

Y es que tenemos el elefante en medio de la sala y no queremos verlo, o peor si lo vemos tendemos a minimizarlo, invisibilizarlo, como una hechura de los “enemigos”, cuando la violencia criminal nos transformó en uno de los países con mayor número de homicidios dolosos per cápita y tenemos algunas de las ciudades más peligrosas para vivir en el mundo.

O sea, el tema de la inseguridad es un serio problema que lo están viendo fuera de México e instituciones, como la IS, fijan postura sin estar pensando a que partido o coalición benefician.

Y, claro, se dirá, pero ahí está el PRI de Alejandro Moreno, que es miembro de la IS y es el que esta haciendo la “grilla” para que salga ese pronunciamiento y sí el PRI, está ahí, con todo y Alito Moreno, pero esa visión grilla minusvalora a esta gran organización socialdemócrata que tiene un peso específico en el terreno de la política internacional.

Que opina porque tiene autoridad política y sus partidos han gobernado y gobiernan una buena cantidad de países no sólo de Europa, sino del resto del mundo y tienen, claramente, identificados, cuáles son los nuevos enemigos de la democracia a los que hay que combatir entre ellos las autocracias que son la negación de las instituciones producto de los consensos políticos.

Por eso decimos, no es Pedro Sánchez el que habla sino la IS, la que reúne a decenas de partidos y que están atentos a la salud de las instituciones democráticas del mundo.

Nada fuera de lugar, sino por el contrario, está en el centro del debate contemporáneo y eso, nos toca, hoy, sobre todo, que estamos en víspera de las elecciones más grandes de nuestra historia.

Claudia, hay que leer bien los posicionamientos del progresismo mundial porque, eso, es tener visión de Estado, ser estadista.

Ernesto Hernández Norzagaray https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.