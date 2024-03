Tiroteo en suburbio de Filadelfia deja 3 muertos. No hay información sobre atacante

FAIRLESS HILLS, Pensilvania, EU (AP) — Tres personas murieron el sábado en un tiroteo en un suburbio de Filadelfia que provocó la cancelación de un desfile por el Día de San Patricio y el cierre de un parque temático infantil, informaron las autoridades.

La policía del municipio de Middletown dijo el sábado por la mañana que hubo “tiroteos confirmados” en el municipio vecino de Falls, en el este de Pensilvania, que causaron “varias víctimas de disparos”. Las autoridades en el condado de Bucks emitieron una orden de refugio en el lugar para el área, advirtiendo a los residentes a permanecer en sus hogares y cerrar sus puertas.

La policía dijo que aún no se sabía si los tiroteos fueron “dirigidos o al azar”.

