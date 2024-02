Tiroteo en un restaurante de Indianápolis deja al menos una mujer muerta y 5 heridos

INDIANÁPOLIS (AP) — Un tiroteo mató a una mujer y dejó a otras cinco personas heridas en un restaurante Waffle House en Indianápolis el lunes en la mañana, informaron autoridades.

La policía respondió a reportes de disparos en el restaurante en Lynhurst Drive a eso de las 12:30 de la mañana, informó en un comunicado el Departamento de Policía de Indianápolis.

Los agentes encontraron a cinco personas baleadas y las llevaron a un hospital, entre ellas a la mujer que estaba en condición crítica y falleció en el hospital.

