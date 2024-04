Aguas: oportunismo tardío del PAN en BJ

El pseudogenio del oportunismo tardío llevó al PAN de la CDMX, ante el deterioro del tema “agua contaminada” en Benito Juárez, a realizar afirmaciones extemporáneas, contradictorias, asociadas solo con su pretensión electoral y sin evidencia alguna, a salir ante la opinión pública al intento de ocultar la absoluta omisión de acciones en estos días de la crisis pregonada por ellos mismos.

Por partes.

Los reportes de agua “contaminada” ya se desplomaron. Llegaron a ser 240 en un día hace una semana y ayer fueron menos de 20; el plantón promovido por los panistas en Insurgentes y Xola se deshizo, la última ocasión eran 10 personas y una multitud de vecinos recibida por el gobierno de Martí Batres Guadarrama señaló como “estupenda” la atención; todos los informes pagados individualmente a laboratorios indican que la “contaminación” se ha diluido.

Mientras el ejecutivo realizaba operación en la demarcación, el gobierno dejado por Santiago Taboada en la alcaldía no hizo absolutamente nada: no dio pistas de los sucesos, no atendió, no contribuyó colaborativamente con el gobierno central y, además, difundió propaganda negra donde alarmaba a la población sin ofrecerle nada a cambio en servicio y atención.

Es probable que Taboada le haya abierto una oportunidad a Leticia Varela para avanzar en la Benito Juárez, reducto de apariencia inexpugnable a Morena. Por si fuera poco, trabajadoras y trabajadores de Iztapalapa —acostumbrados a acompañar las decisiones de su propia alcaldía, de actuar en vez de criticar y denostar al gobierno— atendieron a los de BJ.

Iztapalapa ayudó a Benito Juárez.

Pemex ha establecido que los residuos de sustancia lubricante encontrados en el pozo —cuya provisión fue interrumpida hace más de una semana para cerrar por el momento la fuente de contaminación— pertenecen a aquella serie de productos no generados hace más de 40 años. Todas las especulaciones de los panistas en su conferencia de prensa deberían estar sujetas a revisión profunda para verificar las capacidades de los personajes siquiera para parecer oportunistas serios en la crisis a cuya solución no contribuyeron en absoluto.

Para nadie es un secreto: el agua es de las principales preocupaciones ciudadanas, por encima de la seguridad. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, en la Benito Juárez al 28.5 por ciento le preocupa el suministro del líquido y al 13.5 por ciento la delincuencia.

Datos para comprender el interés de un segmento de la ciudadanía por la calidad del abasto, así como la deplorable politización de un activismo defraudador, tardío, socialmente irrelevante aun cuando mesiánicamente genere algún usufructo.

Ante la ventaja de Clara Brugada en todas las encuestas diferentes de Massive Caller, las cuales llegan hasta los 21 puntos porcentuales de distancia respecto de Taboada —como la de ayer publicada por 24 Horas—, y frente a la caída social de esta crisis del agua, no así como asunto mediático, el PAN deberá entregar cuentas por sus omisiones en Benito Juárez.

Dejó ir la enorme oportunidad de no mostrarse faccioso o depredador ante el problema de los habitantes que en una décima parte de la demarcación manifestaron inquietud legítima sobre el tema.

Los aspirantes del PRIAN al gobierno de la CDMX, a las alcaldías Álvaro Obregón y BJ, manifestados ayer sobre “medidas” tardías en torno al tema parecieron quedar fuera de lugar por decir lo menos.

Se llevaron al baile hasta a José Luis Luege, ahora asesor de la candidata presidencial del PRIAN, Xóchitl Gálvez, y cuyas intervenciones no podrían estar coordinadas a instituciones públicas como las alcaldías. Verdades y mentiras se desplegaron con fruición.

Las conclusiones más recientes: 1) el agua en esas 9 de las 56 colonias de la alcaldía no representa riesgos graves para la salud —Pemex confirmó una sustancia de la familia de los aceites y lubricantes en “bajísimas” concentraciones—; 2) el pozo Alfonso XIII, fuente del problema, ya fue cerrado, y 3) los reportes no se han extendido a otras zonas.

La prioridad ha sido clara. Identificar el origen y apoyar a la población afectada. Sin ninguna contaminación política.

Salvador Guerrero Chiprés https://www.sinembargo.mx/author/salvadorchipres Salvador Guerrero Chiprés es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.